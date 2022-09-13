Avrupa Merkez Bankası Faiz Konusunda Artışa Geçti

Bankalar, enflasyondaki yükselişi sınırlamak için faiz araçlarını devreye soktu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda harekete geçti.ECB, euro bölgesi enflasyonuyla mücadele etmek için gösterge faiz oranını 75 baz puan artırarak %1, 50’ye yükseltti.

ECB Faiz Yükselişine Adım Attı

Faiz oranlarını artırma kararı, artan enerji fiyatları nedeniyle bölgenin zaten resesyonda olduğu korkuları arasında geldi. Ayrıca Frankfurt merkezli bir kuruluş için borç maliyetlerinde üst üste ikinci bir artış gördü.

24 Yılın Ardından Bir İlk Gerçekleşmiş Oldu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankanın 24 yıllık tarihinde ilk kez faiz oranlarını 0,75 baz puan artırdı. Financial Times'a göre, hareket esas olarak Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını kesmişti. Artan enerji fiyatlarının bölgedeki işyerlerini ve evleri vurmasının ardından atıldı.

Avrupa'da Yüksek Enflasyon Etkisi

Euro bölgesindeki enflasyon, ECB'nin %2 hedefinin oldukça üzerinde. Ağustos ayına kadar olan yılda %9,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, Euro ise dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesine geldi.

Rekor Enflasyonla Mücadele Derinleşiyor

Bloomberg, "ECB, faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Rekor enflasyonla mücadelesini hızlandırdı” dedi. ECB'nin, "Büyüme beklentileri iç karartıcı olsa da, "birkaç" faiz artırımı yapıldı." diye kaydetti. Kararın analistlerin beklentileriyle uyumlu olduğu söyleniyor.

Merkez bankası, 2023 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürürken, bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminini yükseltti.

ECB Nedir?

ECB; Avrupa Merkez Bankası'nın kısaltmasıdır. Avrupa Merkez Bankası, dünyanın en güçlü merkez bankalarından biridir. Avrupa Birliği'ni oluşturan 19 ülkenin para politikasını belirleme gücüne sahiptir. Bankanın sermayesi 28 üye ülkenin merkez bankalarına aittir. Temel görevi Euro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır.

ECB'nin bölgede para politikası belirleme ve uygulama gücüne sahipti. Kararlarını ulusal ve küresel piyasalar için oldukça önemli kılıyor. Avrupa bölgesinin ortak kullandığı para birimi euro, dünyada en çok işlem gören para birimidir. Bunun için konunun önemi daha da açıktır. ECB'nin kararlarının küresel ekonomi ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi bulunur.