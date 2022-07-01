Avrupa Mahkemesi: Rusya, İngiliz Savaşçıların İdam Edilmemesini Sağlamalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'ya Ukrayna için savaşırken yakalanan iki İngiliz'in ölüm cezasına çarptırılmamasını sağlamasını emretti.

Doğu Ukrayna'da Rusya destekli kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DPR) bir mahkeme, bu ayın başlarında İngiliz vatandaşları Aiden Aslin ve Shaun Pinner'ı Ukrayna güçleriyle birlikte savaşmak için “paralı askerlik faaliyetleri” yapmakla suçladıktan sonra ölüme mahkum etti.

AİHM Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya “başvuruculara verilen ölüm cezasının infaz edilmemesini sağlaması gerektiğini; uygun gözaltı koşullarını sağlamak; ve onlara gerekli tıbbi yardım ve ilaçları sağlayın”.

Parlamentoyu bu ay Avrupa'nın en yüksek insan hakları mahkemesinin yargı yetkisinden çıkarmak için yasa çıkaran Rusya, infazları önleme emriyle bağlı olmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya artık AİHM'nin talimatlarına uymuyor, söylenecek tek şey bu" dedi.

“Bu paralı askerlerin kaderinin” ayrılıkçı DPR liderliğinin meselesi olduğunu söyledi.

Ukrayna silahlı kuvvetleriyle birlikte görevlendirilen iki İngiliz erkeğin aileleri, onların paralı asker olduklarını reddediyor. Aileleri, onların Ukraynalı ortakları olan Ukrayna sakinleri olduğunu söyledi.

'Savaş esirlerinin sömürülmesi'

AİHM, İngilizlerin 2018'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldığını ve Nisan ayında tugaylarındaki Ukraynalı askerlerin Rus güçlerine teslim olduğu Mariupol şehrine konuşlandırıldığını söyledi.

Mahkeme ayrıca, çiftin "gönüllü olarak silahlarını bıraktığını ve Mariupol'daki Rus güçlerine teslim olduğunu" kaydetti.

Mahkeme, Avrupa insan hakları mahkemesi tarafından verilen kararın, başvuranların aksi takdirde “geri dönüşü olmayan gerçek bir zarar riskiyle karşı karşıya kalacakları” durumlarda istisnai olarak sağlanan acil bir geçici tedbir olduğunu vurguladı.

Rusya'nın büyükelçisi, İngiltere'nin davayla ilgili olarak Moskova'dan yardım istediğini ancak Moskova'nın İngiltere'ye DPR hükümetine yaklaşmasını söylediğini söyledi.

Birleşik Krallık, bağımsızlığı yalnızca Rusya ve Suriye tarafından tanınan DPR'deki yetkililere konuyu kamuoyu önünde gündeme getirmeyi şimdiye kadar reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Erkekleri desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve aileleriyle yakın temas halindeyiz ve onlara yardım ediyoruz" dedi.

“Savaş esirlerinin siyasi amaçlarla sömürülmesini kınıyoruz ve bunu Rusya ile gündeme getirdik. Ukrayna hükümetiyle davaları hakkında sürekli temas halindeyiz ve Ukrayna'nın onları serbest bırakma çabalarında tam destek veriyoruz” dedi.

AİHM 16 Haziran'da benzer bir karar yayınlayarak Rusya'yı iki İngiliz erkekle birlikte ölüme mahkum edilen 2000 doğumlu Fas vatandaşı Brahim Saadoun'un idamını durdurmaya çağırmıştı.

Bu ayın başlarında, İngiliz bakanlar AİHM'yi sığınmacıların İngiltere'den Ruanda'ya planlanan ilk sınır dışı uçuşunu engelleyen geçici tedbirler almakla eleştirdiler.

Karara ve ilk uçuşun iptaline kızan İngiliz hükümeti daha sonra kendisine Avrupa mahkemesinin kararlarını görmezden gelme yetkisi verecek bir yasa tasarısı getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, başbakanın iki İngiliz'e verilen ölüm cezalarından "dehşete düştüğünü" söyledi.