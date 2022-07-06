Avrupa Havaalanlarında Bagajınızı Nasıl Güvende Tutabilirsiniz?

Müşteriler “utanç verici” kuyruklarla ve son dakika iptalleriyle karşı karşıya kaldıkça Frankfurt Havaalanında kayıp bagajlar birikiyor.

Personel kıtlığı, son dakika havayolu iptalleri ve patlayan gezgin sayıları kuşatılmış Alman havaalanında mükemmel bir fırtına yarattı.

Bir havaalanı sözcüsü Cumartesi günü tweet attı, ”Yüksek yolcu sayıları nedeniyle, yolcular için aksamalar ve daha uzun bekleme süreleri yaşıyoruz" dedi.

Yolcular havaalanını “tam ve tam bir karmaşa” ve “şimdiye kadar yaşadıkları en kötü şey" olarak nitelendirdiler.”

Terminalin içinde çekilen fotoğraflar, sahipleri tarafından talep edilmeyen valizlerin dolambaçlı hatlarını ortaya koyuyor. Kullanıcı Wendy Marciano, ”#Lufthansa bagajım 2 gündür Frankfurt havaalanında oturuyor ... bu, kızımın Ibiza'daki düğün etkinliğinin ikinci günü ve tüm düğün partimiz henüz çantalarımızı almadı" dedi. İngiltere'nin Heathrow havaalanı da benzeri görülmemiş bir aksaklıkla karşı karşıya. Geçen hafta, havaalanının bagaj sistemi ile ilgili teknik sorunlar, bagaj salonlarında bırakılan terk edilmiş vakaların höyükleriyle sonuçlandı. Bazı yolcular, 10 güne kadar terminallerde oturan bagajın kokmaya başladığını söyledi.

Avrupa havaalanlarındaki bagaj sorunlarının arkasında ne var? Seyahat deneyimleri ilerledikçe, dakikaların sabit bir çizgide geçtiğini izlemekten biraz daha kötüsü var, uçuş ayrılmadan önce kapınıza ulaşıp ulaşamayacağınızı anlamaya çalışmak.

Ancak bagajınızın kaybolduğunu keşfetmek de orada ve son birkaç aydır birçok tatilcinin karşılaştığı bir gerçek oldu.

Bagaj nakliye şirketi My Baggage'ın genel müdürü Paul Stewart, ”Ülke genelinde (İNGİLTERE) yüzlerce yolcu, bagaj talep alanları biriktikçe saatlerce ve hatta günlerce bagajlarından ayrılıyor" diyor.

“Birçoğundan, havayolunun eşyalarını kurye ile göndermesinden birkaç hafta önce sonuçlanabilecek kayıp çanta taleplerini göndermeleri istendi.” Bu, Avrupa'daki son personel sorunlarının bir başka önemli etkisidir. Bagaj görevlileri, COVID kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana ani turist akınına ayak uydurmak için mücadele ediyor. Bagajınızdan sorumlu olan havayolları, salgının başlangıcında binlerce çalışanı işten çıkardı ve şimdi onları zamanında yeniden işe almak için mücadele ediyor.

Erken başlangıçlar ve düşük ücretler, havayollarının haftalar süren güvenlik denetiminden geçmesi gereken yeni personel çekmesini zorlaştırıyor.