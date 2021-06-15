AVM’ler Zor Durumda! Pandemi Onları Vurdu

Salgın sebebi ile uygulanmakta olan kısıtlanma kararları çerçevesinde hizmet vermeye başlayan AVM’lerin cirolarının Nisan ayına gerilediği bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında, “Endeks, Mart ayına göre % 19,7 oranında azaldı ve ve 273 puan olarak gerçekleşti” şeklinde yorumlar yapıldı.

Akademetre Research ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM perakende ciro endeksinin Nisan ayı sonuçlarının açıklanması dikkat çekti. Açıklanan sonuçlara göre salgına karşı alınan kısıtlama tedbirleri doğrultusunda hizmet vermekte olan AVM’lerde ciro endeksi inceleme altına alındı. Nisan ayı ve Mart ayı karşılaştırması gerçekleşti ve 19,7 oranında azalma olması ile ilgili yorumlar da yapıldı.

Pandemi sebebi ile geçen sene Nisan ayında AVM’ler çoğunlukla kapalı olduğu için doğru bir kıyaslama yapılamaması ile birlikte verimlilik endeksinin artış oranı ve puanı açıklandı. 2021 senesi Nisan ayı ile 2020 senesi Nisan ayı karşılaştırılması sonucunda % 582,2 oranında artış olduğu ve 273 puana yükseldiği öğrenildi.

2021 senesi Nisan ayında AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Anadolu’da 742 TL ve İstanbul’da bin 488 TL olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Türkiye geneli metrekare verimliliğinin de 2021 Nisan’da 40 TL olarak gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

2020 yılı Mart ayı ile karşılaştırma yapıldığında 2021 Nisan döneminde AVM’lerdeki diğer kategorisi metrekare verimliliğinin de % 23,3 artış göstermesi dikkatleri çeken bir gelişme olarak görüldü. teknoloji kategorisi 25,1, Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği endeksi yüzde 10,6, ayakkabı kategorisi yüzde 30,4, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimlilik endeksi yüzde 45,5 ve giyim kategorisi yüzde 30,9 azalış gösterdi. Bunun yanı sıra, 2021 Nisan verileri bir önceki ay olan Mart 2021 ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,5’lik bir azalış olması gözlemlendi.