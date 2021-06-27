Avcılar'da 1 Yaşındaki Bebek Lina Balkondan Yere Düşüp Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da meydana geldiği öğrenilen korkunç olayda bir binanın 4. katında balkonda oyun oynamakta olan 1 yaşındaki Lina isimli bebeğin korkulukların arasından yere düştüğü bilgisine ulaşıldı. Minik kızın tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olay öğrenenleri üzüntüye boğdu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olay 1 yaşındaki minik bebek Lina'nın can vermesi ile sonuçlandı. Akbayın çiftinin Almanya'da uzun süre çalıştığı ve daha sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı öğrenildi. Çift, kayınbaba Polat Irmak'ın evinde geçici olarak kalmaya başlamış ve evde oyun oynayan iki çocuktan Lina, mutfakta bulunan küçük balkona çıkarak yoldan geçen araçları izlemeye başlamıştı.

Oyun oynayıp yoldan geçen araçları izleyen 1 yaşındaki bebeğin aralıkla korkulukları bulunan balkondan kayarak yere düştüğü bilgisi öğrenildi. Minik bebeğin yere düştüğünü gören yan komşu Fatma Demir'in çığlık atması üzerine ise Polat Irmak hızla aşağı indi ve yerde kanlar içerisinde yatan küçük torununu gördü. 1 yaşındaki küçük torununu kucaklayarak kendisine ait olan minibüs ile yakınında bulunan özel hastaneye götüren dede Polat Irmak, torununun tedavi edilmesini istedi.

1 yaşındaki minik bebeğin ilk müdahalesi burada gerçekleşirken 1 yaşındaki küçük kız Lina Akbayın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına ve doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç ölüm hakkında komşular ise çiftin 1 yaşındaki kızlarının ölümü ile yıkıldığını ve cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini açıkladı.

Aile fertleri kızlarının ölümü ile büyük bir acı yaşadıklarını ve konuşmak istemediklerini belirtirken aynı mahallede oturan bir komşuları da bir yaşındaki bebeğin ölümüne sebep olan yere balkonda denilemeyeceğini açıkladı. Buradan düşen 1 yaşındaki bebeğin vefat ettiğini belirten komşu, balkonun korkuluğunun içler acısı halde olduğunu söyledi. Bu durumun faciaya davet çıkarmak olduğunu açıklayan komşu, gerekli birimlerin bu tip yerlere el atması gerektiğini ifade etti.