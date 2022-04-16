ATV Dizisi İçin Final Kararının Çıkması Çok Yakın

Pazar akşamlarında yayınlanan ve bir süre önce seyirci kitlesi ile buluşan “Adı Sevgi” dizisi Atv ekranlarında yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturuyordu. Projenin tanıtımlarının yayınlandığı sırada söz konusu projenin Teşkilat ve Yargı dizilerine rakip olacağı yönünde tahminler gerçekleşiyordu. Alternatif hikayesi ile Teşkilat ve Yargı gibi projelere tercih edileceği düşünülen projenin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü isimlerden oluşuyordu.

Projede toplumda kanayan bir yara olarak sıklıkla gündemde yer tutan küçük yaşta evlilikler konusu ele alınıyor ve hikaye bu yönde ilerliyordu. Çocuk yaşta ailelerinin öğrencilerini zorlaması ile evlendirilen kızların dramı anlatılıyor ve genç bir öğretmen kendisini onları kurtarmaya adamış bir şekilde davranıyordu.

Söz konusu proje Adı Sevgi dizisinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi iki başarılı oyuncu başrollerde yer alıyor ve sergiledikleri oyunculuk performansları ile ilgi çekiyordu. İzleyici kitlesi ikilinin ekran uyumunu beğeniyor ve dizinin yeni bölümlerini merak ediyordu.

Gizem Güneş isimli güzel oyuncu projede Elif öğretmen karakterine hayat veriyor ve sergilemiş olduğu performans ile sevenlerinden tam not alıyordu. Genç oyuncunun performansı sosyal medyada beğeni topluyordu. Diğer taraftan proje, ne yazık ki beklenen etkiyi yaratmak konusunda yeterli görülmedi. Dizinin daha büyük kitleler üzerinde etkili olması ve daha çok izlenme oranları alması beklenen bir gelişmeydi. Fakat proje ilk bölümü itibariyle düşüşe geçti projenin final yapacağı yönünde yorumlar gerçekleşti.

Dizinin ilk 4 bölümü tüm kişiler kategorisinde ortalamanın üzerinde sonuçları almıştı fakat 5. yeni bölümde bu durum tersine döndü ve ortalamanın oldukça gerisine gidildi. Kanalın ise elde edilen bu sonuçlar ile diziyi devam ettirmesi pek olanaklı gözükmüyor. Son gelişmelerin bu yönde olması da Adı Sevgi dizisinin hayranlarını üzüntüye boğdu ve proje için tehlike çanlarının çaldığı şeklinde yorumlar yapıldı.