Attila Peker, Kutlu Adalı Cinayetiyle İlişkin İfade Vermek Üzere Adliyede

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’in videosunda gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesine yönelik iddiaları üzerine çok konuşulmuştu. Daha öncesinden ruhsatsız silah bulundurma suçundan Muğla’da gözaltına alınan ve sonrasından serbest bırakılan organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker’in ağabeyi Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bildiklerini anlatmak istediği belirtmişti. Bu isteğini savcılığa verdiği dilekçe ile belirten Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasının kapsamında ifade vermek için Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Edinilen bilgilere göre, Attila Peker, Kutlu Adalı’nın cinayetine ilişkin bildiklerini anlattıktan sonra İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Attila Peker, bugün bu başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Daha öncesinde gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’taki suikastı üzerine gazetecilere açıklamalarda bulunan Attila Peker, şu ifadeleri söylemişti:

“1996 yılının mart ya da nisan ayıydı. Kardeşim Sedat Peker'in çağrısı üzerine otele gittim. Orada Korkut Eken de bulunuyordu. Kıbrıs'ta, Türk tarafını Yunanlılara satmak isteyen PKK'lılar olduğunu, bunların asker ve polislerimizi şehit edenler olduğunu söyledi. Ben o dönemde 27-28 yaşındayım. Her gencin gösterdiği refleksi gösterip Korkut Bey'le Kıbrıs'a gittim. Şükürler olsun ki Kutlu Adalı'nın ölümü benim elimden olmadı. Korkut ağabeyle birlikte Kıbrıs'a gidip bir otele yerleştik. Albay Galip Mendi'nin görev yaptığı Sivil Savunma Dairesi'ne gittik. Orada Yarbay Enver Topuz da bulunuyordu. Onların Kutlu Adalı suikastıyla ilgilerinin olup olmadığını bilmiyorum. O görüşme sırasında da Kutlu Adalı adı geçmedi. Ben bu şahsın o zaman PKK'lı terörist olduğunu sanıyordum.”

“KKTC'ye, Kutlu Adalı'yı öldürmek için gittiğimi biliyordum”

“KKTC'ye, Kutlu Adalı'yı öldürmek için gittiğimi biliyordum. Bana, Kutlu Adalı dağlarda gezen PKK'lı terörist gibi anlatılmıştı. Evinin orada keşif yapmak amacıyla iki kez dolaştık. Bu esnada yanımda hep susturucu takılmış Uzi ve Jeriko silah vardı. Evinin önüne gittiğimizde Adalı'nın yanında 12-13 yaşındaki bir çocuk bulunuyordu. Rahmetli belki başına böyle bir şey gelecek diye çocukla dolaşıyor diye de aklımdan geçti. Yanında çocuk olursa belki canına kıymazlar diye böyle bir yola başvurduğunu düşündüm. Ev yola yakındı. Evin ışıkları yanıyor ve sesler geliyordu.”