ATM'lerden Her Saat Çekiliyor, SGK ve SSK Emeklisi Olanlar 500 TL, 625 TL, 750 TL, 1000 TL ve 1500 TL Alabilir. Emekli promosyonları nasıl alınır? Emekli promosyonlarına zam var mı? Emekli olan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de ATM üzerinden verilen promosyonlar olmaktadır. Banka ile anlaşma yaparsanız, anlaşma sonrasındaki ay aldığınız maaş ile birlikte, bankadan promosyon da alacaksınız. Bankalar SGK üzerinden verilen bu destekler ile birlikte, ayrıca kendi banka politikalarına göre de belirli limitlerde emekliye promosyon vermektedir. Emekli bayram ikramiyeleri ile birlikte Temmuz ayında promosyon da çekmek istiyorsanız, maaş aldığınız bankanın verdiği promosyonları almak için sözleşme yapmanız ve 3 yıl o bankadan sözleşme sonunda maaş almanız gerekmektedir.

3 Yıl emekli promosyonunu almak için söz verirseniz, kendi bankanızın uyguladığı promosyon miktarlarını alırsınız. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları 750 TL'ye kadar promosyon vermektedir. Alacağınız maaşa göre değişen bu promosyonlar, bankaların ek promosyon miktarları da eklenerek çoğalabilmektedir.

Emekli Promosyonları Arttı mı?

Bankaların emekli promosyonları arttı mı sorusunun yanıtı bazı bankalar için geçerlidir. Bankalar 1.500 TL'ye kadar promosyon verebilmektedir. SGK ve SSK emeklileri için bankalar 3 yıl taahhüt verdiğinizde sizlere maaşınıza göre promosyon verecek ve bu parayı geri istemeyecektir. Şimdi sizlere hangi banka ne kadar promosyon ödüyor bunlardan bahsedelim.

Denizbank Emekli Promosyonları

Denizbank üzerinden emekli promosyonu almak isteyenler, 675 TL ile 1000 TL arasında işlem yapabilirler. Emekli arkadaşlarını yönlendirenlere ise banka 100 TL ek promosyon da verecektir.

Akbank Emekli Promosyonları

Akbank müşterilerine en az 850 TL, en fazla ise 1.250 TL emekli promosyonu vermektedir. Maaşınıza göre promosyon miktarını bankadan öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Promosyonları

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alacak kişiler, en az 800 TL en fazla ise 1.200 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. Başvurular banka şubelerinden ve internet bankacılığından yapılıyor.

QNB Finansbank Emekli Promosyonları

En yüksek promosyon veren bankalardan birisi QNB Finansbank. Banka en az 1000 TL en fazla 1.500 TL emekli promosyonu veriyor. Onay almanız durumunda QNB Finansbank ATM'lerinden istediğiniz zaman paranızı çekebilirsiniz.

Şekerbank Emekli Promosyonları

Şekerbank emekli vatandaşlarına 650 TL, 800 TL ve 1000 TL emekli promosyonu veriyor. Bankaya maaş taşıyanlara ise banka hızlı ve anında kredi imkanı da sağlıyor. Emekli maaş müşterilerine 100 bin TL'ye kadar tek kalemde kredi veriliyor.