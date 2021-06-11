ATM'den TC Kimlikle Çekiliyor! Bankalar 1.000 TL Verecek. Duyurusu Yapıldı

Son dakika haberi olarak bazı bankalar 1.000 TL'ye kadar emekliler için destek promosyon vereceğini duyurdu. Haziran ayından itibaren tekrardan emekli maaşları üzerinden promosyon almak isteyen kişiler, 3 yıl sözleşme süresi dolduysa anında bankalara maaş taşıyarak en son aldığı promosyondan fazla promosyon alacaktır. Emekli promosyon olarak geçen bu paralar SGK anlaşmalı olarak verilmektedir. Banka promosyon ödemeleri bu yıl içinde artarak 1.000 TL'ye kadar ödenecektir.

SGK üzerinden emekli promosyon almak isteyenler, 1.500 TL'ye kadar olan maaş için 500 TL, 1.500 TL ve 2.500 TL için 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş için 750 TL ödemektedir. 1.000 TL promosyon ise, 2.500 TL ve üzerinde alan kişilerin kendi politikalarına göre yaptıkları bir kampanyadır. SGK üzerinden verilen bu paranın üzerine bankalar da ekleme yapıyor. 3 Yıllık Sözleşme yaptıktan sonra bu ödemeleri alabiliyorsunuz.

ATM'den Çekebilirsiniz

Yatırılan bu emekli promosyonlarını bankanın ATM'si üzerinden maaş kartınız ile çekebileceksiniz. Son zamanlarda özellikle Halkbank, TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası gibi bankaların emekli promosyon ödemeleri merak edilmektedir. Kamu bankaları herhangi bir kampanya yapmazken, özel bankalar bu promosyonlar için kampanyalar yapmaktadırlar. Emekli maaşınız 2.500 TL ve üzerinde ise, 1.000 TL ödeme yapabilirsiniz. Bu parayı almak için 3 yıllık banka ile taahhüt sözleşmesi yapılmaktadır.

Bankaların verdikleri Promosyon belli oldu

Bankalar üzerinden verilen emekli promosyonları da belli olmaya başladı. Akbank üzerinden en fazla 750 TL emekli promosyonu alabilirsiniz. Denizbank ise emekli promosyonu olarak en yüksek limit 1.000 TL ödemektedir. Garanti Bankası ise yapmış olduğu emekli promosyonu ile 1200 TL'ye kadar nakit ödemesini yapıyor.

ING Bank üzerinden emekli maaşı almak isteyenlere ise, 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verilirken, Turuncu Ekstra ile işlem yapan kişilere ekstradan 50 TL nakit promosyon vermektedir. 3 yıl için 1.800 TL'ye kadar toplamda emekli promosyonu alınacaktır.

Kamu Bankalarında Promosyon Kampanyası Var mı?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıbank'ın yapmış olduğu emekli promosyon kampanyası yoktur. Bu bankaların da normal olarak 2.500 TL üzerinde olan kişilere 750 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapmaktadur. Kamu bankaları bu promosyonları ile birlikte emekliler için kredi kampanyaları yapıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi maaşınıza göre kullanabilirsiniz. Kamu bankası olmalarından dolayı da düşük faizli ihtiyaç kredileri verilmektedir. Size en yakın banka şubesine giderek kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.