ATM Üzerinden TC Kimlik Numarasına Yatacak, 6000 TL Ödeme Verilecek, 6 Banka Birleşti

6 bankadan 5000 TL ATM'den kredi kampanyası başladı. 6 bankadan 5000 TL ATM üzerinden ihtiyaç kredisi kullanılabilir mi? Sizlere yazımızda yeni kredi kampanyası yapan bu 6 bankanın kredi başvuru aşamalarını ve sizlere kredi sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz. Sizlerde eğer 5000 TL kredi kullanmak istiyorsanız ve ATM üzerinden bu kredileri hemen hesabınıza atmak istiyorsanız Kredi başvurularınızı bu bankalar üzerinden yapabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızın olması ve banka kredi siciliniz iyi olması durumunda kredi onayı alabiliyorsunuz

Akbank 5000 TL ATM üzerinden kredi başvurusu

Akbank 5000 TL ATM üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Bankamatik kartınızı ATM'ye taktıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi onayı alırsanız da kredinizi hesaba atabiliyorsunuz. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de Akbank 5000 TL kredi vermektedir. Bu bankanın müşterisi olan kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan Kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. 36 ay vadeli verilen bu krediler de ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Enpara 5000 TL ATM üzerinden kredi başvurusu

Enpara Bankası üzerinden de 5000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Enpara bilindiği gibi dijital bir banka olduğundan dolayı ATM üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 5000 TL ve 36 ay vade ile işlem yapacağınız bu krediler de kredi onayı almak için ilk olarak internet bankacılığından işlem yapmanız gerekiyor. İnternet bankacılığından kredi onayı aldıktan sonra size en yakın Finansbank ATM'si ne giderek buradan hesabınıza giren parayı çekebilirsiniz.

QNB Finansbank 5000 TL ATM kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı merak ediyorsanız TC. kimlik numaranızı 5030'a mesaj atabilirsiniz. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak kredi onayı alabilir ve onaylanan kredinizi kendi hesabınıza atabilirsiniz. Diğer bankalarda olduğu gibi QNB Finansbank ATM üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin de banka hesabı olması şartı vardır. Bu şartlara uygun olan kişiler en yakın ATM üzerinden 5000 TL'ye kadar onaylı olan kredileri de kullanabilirler.

Ziraat Bankası ATM üzerinden 5000 TL kredi başvurusu

Ülkemizin kamu bankası olan ve düşük faizler de kredi veren bankalarından Ziraat Bankası ATM üzerinden müşterilerine 5000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın müşterisi olmanız ve internet bankacılığı üzerinden kredi onay almanız gerekmektedir. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden 5000 TL kredi onayı aldığınız zaman bu kredi internet bankacılığı aracılığı ile birlikte kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Aktarılan parayı da en yakın Ziraat Bankası ATM'sinden kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası 5000 TL kredi 36 ay vade ve 3 ay erteleme ile sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

TEB Bankası ATM'den 5000 TL kredi başvurusu

TEB Bankası müşterisi olan kişilerde ATM üzerinden 5000 TL kredi kullanabilirler. Bunun için ilk olarak Kredi onayını internet bankacılığından almanız gerekiyor. Hem TEB Bankası hem de Ceptetep müşterileri bu kredileri kullanabilmektedirler. Kredi onay aldıktan sonra hesabınıza aktardığınız para ile birlikte 5000 TL kredinizi ATM'den kullanabilirsiniz.

İş Bankası ATM den 5000 TL kredi başvurusu

İş Bankası ATM üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptırmaktadır. İş Bankası ATM üzerinden 5000 TL kredi başvurusu yaptıran müşterilerine düşük faizler de kredi veriyor. Kredi başvurusunu isterseniz ATM üzerinden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz. ATM üzerinden yapacağınız 5000 TL kredilerde onay almanız ile birlikte banka kartınız varsa kredinizi kullanabilirsiniz. Kredinizi hesabınıza yatıracak ve bu şekilde kullanacaksınız.