Ateş Kuşları Dizisinde Burak Tozkoparan Duygusal Dakikalar Yaşattı

Atv ekranlarında cuma akşamlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Burak Tozkoparan Barbaros karakterine hayat veriyor. ATV dizisinde başarılı performansı ile göz dolduran ünlü oyuncu her yeni haftada hayranlarının övgü dolu yorumları ile karşılaşıyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 10 bölümünü geride bırakan dizi projesi oldukça başarılı bir şekilde ekran ömrünü sürdürüyor. Dizinin elde ettiği reyting sonuçlarının da kötü olmaması ile projenin 2. sezonda da devam etme ihtimali yüksek olarak görülüyor.

Sevilen dizi Ateş Kuşları isimli projede Barbaros karakterini canlandıran Burak Tozkoparan ile Gülayşe olarak izlediğimiz İlayda Alişan ikilisinin etkileyici işbirliği dizide ilgi topluyor. İki ünlü oyuncu dizinin başrolünde yer alıyor ve sıklıkla sosyal medyada isimlerinden söz ettiriyor. İlayda Alişan ile Burak Tozkoparan ikilisi özellikle Twitter'da son dönemin en başarılı dizi çiftlerinden biri olarak görülüyor.

Genç oyuncu İlayda Alişan Ateş Kuşları dizisinde senaryonun başından bu yana merkezde olması ile çok konuşulmuş bir isim olmuştu. Ateş Kuşları dizisi ile kariyer hayatında önemli bir noktada bulunan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'ın canlandırdığı Barbaros karakteri ile dizinin başrolünde yer alıyor. Son haftalarda dizi daha da önem kazandı ve proje sosyal medyada daha fazla konuşuldu. Pek çok seyrini kitlesi genç oyuncunun sergilediği performansa karşı bir hayranlık besledi ve bu durum yapılan yorumlara da yansıdı.

Pek çok dizi izleyicisi Burak Tozkoparan ile Barbaros karakterinin kişilik olarak birbirine çok benzediğini düşünüyor. Ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'ın gerçek kişiliğinin de Barbaros gibi olduğunu düşünen izleyici grubu ünlü oyuncunun bu rol için çok iyi bir seçim olduğunu düşündüklerini yazdı.

Seyirci grubunun sosyal medya ortamında yaptığı yorumları bakıldığı zaman özellikle Barbaros ile Gülayşe sahnelerinin yüreklere dokunduğu gerçeği ortaya çıkıyor.