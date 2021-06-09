'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması Bu Perşembe Gökyüzünü Aydınlatacak

Kuzey Yarımküre'deki bazı insanlar bu yıl 10 Haziran'da iki güneş tutulmasının ilkini yakalayabilecekler.

NASA'ya göre, ay güneş ile Dünya arasında geçtiğinde güneş ışınlarının bir kısmını engelleyen güneş tutulması meydana gelir.

Bu tutulma halkalı bir tutulmadır, yani Ay, Güneş'ten daha küçük görünecek kadar Dünya'dan yeterince uzaktadır.

Ay, ateşli yıldızla kesiştiğinde, güneşten daha küçük görünecek ve kenarlarda parlak ışığın parlamasına yer bırakacaktır. NASA, buna "ateş çemberi" dendiğini ve Grönland, kuzey Rusya ve Kanada'daki bazı insanlar tarafından görülebileceğini söyledi.

"Anüler" adı, Farmers' Almanac'a göre halka şeklinde anlamına gelen Latince "annulus" kelimesinden gelir.

Birleşik Krallık ve İrlanda da dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'deki diğer ülkeler, ayın güneşin yalnızca bir kısmını kapladığı parçalı bir tutulma görebilecek. Tırnak şeklindeki bir gölge, bulunduğunuz konuma bağlı olarak güneşin farklı bir yüzdesini kaplar.

Farmer's Almanak, ateş çemberinin nerede görülebildiğini izleyen halka şeklindeki yolun kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayıp Kuzeydoğu Rusya'da bitirmeden önce Kuzey Kutbu üzerinden geçeceğini söyledi.

Ay, güneşi Doğu zaman dilimine göre 10 Haziran sabaha karşı 04:12 de örtmeye başlayacak. Halkalı tutulma 05:50’de başlayıp, en yoğun olduğu saat ise 06:42 olacak ve 07:34 ‘de bitecek. Son olarak, kısmi tutulma 09:11’de de son bulmuş olacak.

Bu yıl, iki güneş tutulmasına ek olarak, iki ay tutulması olacak ve The Old Farmer's Almanac'a göre bunlardan üçü Kuzey Amerika'nın bazı kesimlerinden görülebilecek.

10 Haziran'daki güneş tutulmasından sonra, bir sonraki tutulmayı görme fırsatı 19 Kasım'a kadar gelmeyecek. Bu parçalı ay tutulması, Kuzey Amerika ve Hawaii'deki gökyüzü gözlemcileri tarafından 01:00 ET ile 07:06 ET arasında görüntülenebilecek.

Ve yıl 4 Aralık'ta tam bir güneş tutulması ile sona erecek. Falkland Adaları, Afrika'nın güney ucu, Antarktika ve güneydoğu Avustralya'dan görüntülenebilecek.

Tipik olarak 2021'de 12 dolunay yaşanacak. (Geçen yıl ikisi Ekim ayında olmak üzere 13 dolunay vardı.)

The Old Farmer's Almanac'a göre bu yıl kalan tüm dolunaylar ve isimleri:

24 Haziran -- çilekli ay

23 Temmuz -- buck moon

22 Ağustos -- mersin balığı ayı

20 Eylül -- hasat ayı

20 Ekim -- avcının ayı

19 Kasım -- kunduz ayı

18 Aralık -- soğuk ay