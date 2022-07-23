Atatürk'ün 5 Yaşında Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki halinin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf görenleri şoka uğrattı. İlk kez ortaya çıkan bu fotoğraftaki detaylarda önemli noktalar var.

Fotoğrafta Mustafa Kemal'i bacak bacak üstüne atmış bir halde görüyoruz. Fotoğrafı görenler bacak bacak üstüne atmasına çok şaşırarak "O zamanlardan belli imiş büyük adam olacağı" şekilde yorumlarda bulundu.

Türk milleti için en önemli değerlerden biri ve yıllar geçse bile asla unutulmayacak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her haliyle milyonları kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

İLK KEZ PAYLAŞILDI

TV100'de Kayıt Dışı programında bir ilk yaşandı. Ertan Özyiğit sunduğu ve araştırmacı yazar Oktan Keleş'in eşlik ettiği TV100'de yayınlanan Kayıt Dışı programından Mustafa Kemal'in hiç görülmeyen bir halinin fotoğrafı ekranlarda paylaşıldı.

Görenleri şok eden bu fotoğraf hem şaşırttı hem de duygusallaştırdı.

HOCASIYLA BİRLİKTE AYNI KAREDE

Kayıt Dışı programında Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafının yayınlanmasının ardından bir detay dikkat çekti. Fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ve hepimizin de çok iyi bildiği bir öğretmeni ile aynı karede olduğu görülüyor. Mustafa Kemal'e 'Kemal' adını veren öğretmeni Mustafa Sabri Efendi ile aynı karede olduğu dikkat çekiyor.

Fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, "Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası, Kemal ismini veren. Mustafa Sabri efendi hocası ve Rumi ve miladı takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek 1 sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

HERKESİN DİKKAT ETTİĞİ TEK DETAY

Sosyal medyada fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Lakin herkesin odaklandığı nokta aynıydı diyebiliriz. Herkes tek bir noktaya dikkat etti. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekti. Görenler, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulundu.