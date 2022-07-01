Asya'nın Üretimi Yavaşlayarak Küresel Durgunluk Korkularını Artırıyor

Asya'nın imalat faaliyeti, Çin'in sıkı COVID-19 karantinalarının neden olduğu arz kesintilerinden çok sayıda şirketin etkilenmesi ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki keskin ekonomik yavaşlama risklerinin küresel durgunluk korkularını güçlendirmesi nedeniyle Haziran ayında durdu.

Cuma günü yapılan bir dizi anket, Çin'in fabrika faaliyetinin Haziran ayında sağlam bir şekilde toparlandığını gösterirken, Japonya ve Güney Kore'deki yavaşlamanın yanı sıra Tayvan'daki daralma, arz kesintileri, artan maliyetler ve kalıcı malzeme kıtlığından kaynaklanan yükü vurguladı.

Özel bir ankete göre, Çin'in imalat faaliyeti Haziran ayında 13 ayın en hızlı artışını gösterdi ve COVID karantinalarının kaldırılması fabrikaları güçlü talebi karşılamak için yarışa gönderdi.

Çin'de uygulanan karantina önlemlerinin geri alınması, tedarik zincirindeki aksaklıkları hafifletebilir ve otomobil üreticilerinin ve diğer üreticilerin ciddi kesintiler yaşadıktan sonra operasyonlarına devam etmelerine olanak sağlayabilir.

Ancak bazı analistler, yükselen enflasyonu baskı altına almak için ABD'deki agresif faiz artırımlarının ülkeyi resesyona sokarak küresel talebi aşağı çekeceğine dair artan piyasa korkuları arasında yeni ters rüzgarlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Çok sıcak tüketici fiyat baskıları arasında diğer birçok ekonomide sıkılaşan politika, son aylarda keskin bir küresel ekonomik gerileme korkularını körükledi ve finansal piyasaları sarstı.

Yavaşlama riski

“Çin ekonomisinin bir miktar zayıflık döneminden sonra toparlanacağına dair umut var. Ancak şu anda ABD ve Avrupa ekonomilerinde yavaşlama riski var” dedi.

"Küresel ekonomik görünüm üzerinde çok fazla belirsizlik olsa da, ikisi arasında bir çekişme olacak."

Jibun Bank Japan Manufacturing'in nihai satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bir önceki aydaki 53,3'ten Haziran'da 52,7'ye düşerek, daralmayı genişlemeden ayıran 50 puanın üzerinde kaldı.

Güney Kore'nin S&P Global PMI da Mayıs'taki 51.8'den Haziran'da 51,3'e düşerken, arz kısıtlamalarından kaynaklanan sürüklenme ve Haziran'da bir kamyoncu grevi nedeniyle ikinci ayda düştü.

Ayrı veriler, Güney Kore'nin ihracatının, ülkenin üreticilerinin dünya tedarik zincirinin birçok yerinde konumlanması nedeniyle küresel ticaretin vekili olarak görüldüğünü ve Haziran ayında 19 ayın en yavaş hızında büyüdüğünü gösterdi.

İyi tarafından bakıldığında, Çin'in Caixin/Markit imalat PMI'si bir önceki aydaki 48.1'den Haziran'da 51,7'ye yükseldi ve dört ayın ilk genişlemesini kaydetti. Bu, analistlerin 50.1'e yükselme beklentilerinin oldukça üzerindeydi.