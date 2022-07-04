Asya Hisseleri Haftaya Temkinli Başladı

Asya hisse senedi piyasaları Pazartesi günü yumuşak ABD verilerinin bu haftaki Haziran maaş bordroları raporu için aşağı yönlü risklere işaret etmesi ve olası bir resesyona ilişkin şamatanın devlet tahvillerinde bir rahatlama rallisine yol açmasıyla Pazartesi günü temkinli başladı.

Güvenlik arayışı, ABD piyasalarının tatilde olması nedeniyle erken harekete geçilmesine rağmen, ABD dolarını 20 yılın en yüksek seviyelerine yakın tuttu.

Nakit Hazine tahvilleri kapatıldı, ancak vadeli işlemler kazançlarını artırdı, bu da 10 yıllık getirilerin Haziran zirvesinden 61 baz puan düşerek yüzde 2.88 civarında tutulduğunu ima etti.

MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0.3 yükselirken, Japon Nikkei yüzde 0.9 arttı.

Ancak hem S&P 500 vadelileri hem de Nasdaq vadelileri Cuma günü biraz sabitlendikten sonra yüzde 0,4 düştü.

Goldman Sachs'ta bir analist olan David J Kostin, her S&P 500 sektör barı enerjisinin, aşırı oynaklığın ortasında yılın ilk yarısında negatif getiriler gördüğünü kaydetti.

“Mevcut ayı piyasası, azalan kazanç tahminlerinin sonucundan ziyade tamamen değerleme odaklı oldu” diye ekledi.

“Ancak, ekonominin resesyona girip girmediğine bakılmaksızın, aşağı yönlü EPS [hisse başına kazanç] revizyonlarına yol açacak konsensüs kar marjı tahminlerinin düşmesini bekliyoruz.”

Kazanç sezonu 15 Temmuz'da başlıyor ve yüksek maliyetler ve yumuşayan veriler nedeniyle beklentiler daha düşük olarak işaretleniyor.

Teknik durgunluk

Atlanta Federal Rezerv'in çok izlenen GSYİH Şimdi tahmini, ikinci çeyrek için yıllık yüzde -2.1'e düştü ve ülkenin zaten teknik bir durgunluk içinde olduğunu ima etti.

Cuma günkü maaş bordrosu raporunun, Haziran ayında 270.000'e yavaşlayan istihdam artışını göstermesi ve ortalama kazançların yüzde 5'e düşmesi bekleniyor.

Yine de, komitenin faizleri çok büyük bir 75 baz puan artırmayı seçmesi göz önüne alındığında, Çarşamba günkü Fed'in Haziran ayı politika toplantısının tutanaklarının şahin olacağı neredeyse kesin.

Piyasa, bu ay 75 baz puanlık bir artış için yaklaşık yüzde 85 şansla fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar yüzde 3.25-3.5 oranlarında.

NAB analistleri, "Ancak piyasa, 2023 ve 2024'te Fed için giderek daha agresif bir faiz indirimi profilinde fiyatlandırmaya geçti, bu da artan bir resesyon şansıyla uyumlu " dedi.

“Yaklaşık 60 baz puanlık Fed kesintisi şimdi 2023 için fiyatlandırılıyor.”

Para birimlerinde, en likit güvenli limana yönelik yatırımcı talebi, 105.04'te bir rakip sepeti karşısında yirmi yılın en yüksek seviyelerine yakın olan ABD dolarına fayda sağlama eğiliminde.

Euro 1,0433$'da sabit kaldı ve son beş yıllık dip seviyesi 1,0349$'dan çok da uzak değil. Avrupa Merkez Bankası'nın on yıldan beri ilk kez bu ay faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor ve euro daha agresif bir yarım puanlık bir hamleye karar verirse yükseliş görebilir.

Japon yeni geçen haftanın sonlarında bazı güvenli liman akışlarını da çekerek doları 24 yılın zirvesi olan 137.01'den 135,00 yene geri çekti.