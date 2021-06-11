Asuman Krause Hangi Programı Sunacak? Ekranlara Geri Döndü!

Ekranların sevilen yüzü Asuman Krause'nin uzun bir süre ardından yeniden ekranlara döndüğü bilgisine ulaşıldı. Başarılı sonucu, bu haber ile hayranlarını mutlu etti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Asuman Krause’nin 360 TV'de yayınlanan “Aileler Yarışıyor” isimli programı sunacağı öğrenildi. Daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan tarafından sunulan programın yeni sunucusu Asuman Krause olarak değişti.

Uzun yıllar boyunca “Fear Factor” ile “Wipeout” gibi başarılı programların sonucunu gerçekleştiren Asuman Krause, televizyon camiasının sevilen isimleri arasında yer alıyor. Aradan geçen uzun bir süre sonucunda ekranlara dönme kararı alan sunucu, “Aileler Yarışıyor” programı ile sevenleri karşına çıkacak. Haziran ayı içerisinde yayınlanacağı öğrenilen Aileler Yarışıyor isimli yarışma programı hafta içi her akşam ekranlarda yerini alacak.

Asuman Krause Kimdir, Asuman Krause Kaç Yaşında?

Asuman Krause, 1 Mart 1976 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Almanya Berlin'de dünyaya gelen ünlü sunucunun annesi Adapazarlı Çerkes iken Krause’nin babası ise Alman kökenlidir. Ünlü sunucunun ailesinin kendisi küçükken boşandığı bilinmektedir. Krause, 1998 senesinde katıldığı yarışmada Türkiye ikinci güzeli olarak seçilmiş ve bu yarışma ile adını duyurmuştur. Daha sonra mankenlik yapmaya başlayan Krause 2002 senesinde İsviçre saat firmasının “Zaman ve Zamansızlık” temalı takviminde yer almıştır. Krause, yüksek ücret alarak ünlü ressamların ünlü tablolarındaki figürleri gibi pozlar vermiş ve bu pozlar ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

2005 senesinde “Yaz Sabahı” isimli şovun sunuculuğunu gerçekleştiren Asuman Krause, yine 2005'te “Sen Ne Dilersen” isimli filmde rol almıştır. “Sonradan Görme” isimli dizide ise Metin Şentürk ile partner olan Krause, yine aynı yıl “Aynı Çatı Altında” isimli yapımda da boy göstermiştir. Daha sonra “No Savaş Yes Manken” isimli tiyatro oyununda rol alan ünlü sunucu Asuman Krause, Kandemir Konduk’un “İyi Aile Çocuğu” isimli tiyatrosunda başrol oynamıştır.