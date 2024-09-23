7 bin yıllık tarihiyle Yunan şehir devletlerinin en güzel modellerinden biri kabul edilen Assos Ören Yeri’nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığındaki 25 kişilik ekip kazı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Akropolis Surları Araştırılıyor

Prof. Dr. Arslan, kentin farklı noktalarında yapılan kazılarla birlikte, doğudaki agorada bulunan nymphaeum (çeşme) yapısına odaklandıklarını belirtti. Ayrıca Bizans dönemine ait bir han yapısının batı kapısında incelendiğini vurgulayan Arslan, akropolis surlarının tarihinin de araştırıldığını söyledi.

Her Dönemden Bir Yapı

Helenistik Dönem’e ait mozaiklerin bulunduğu büyük yapı ve gymnasion adlı eğitim kurumunda kazıların sürdüğünü belirten Arslan, her yapının kendi dönemine özgü önem taşıdığını ifade etti. Roma dönemine ait çeşme yapısı su ihtiyacını karşılarken, Bizans dönemine ait ksenodokhion, gelen misafirlerin konakladığı bir yapı olarak dikkat çekiyor.