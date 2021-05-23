Aslışah Alkoçlar Yeni Paylaşımı İle Binlerce Beğeni Aldı

Son dönemlerde magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu ve şu anda ise ilk bebeğini kucağına almak için günler saymakta. 4,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslışah Alkoçlar'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu yeni paylaşım takipçilerinden binlerce sayıda beğeni ve yorum aldı. Usta oyuncu Türk sinemasının sevilen ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar’ın, iş insanı olduğu öğrenilen Kaan Demirağ ile Şubat ayında sade bir tören ile nikah masasına oturması büyük ilgi ile karşılanmıştı. İş insanı Kaan Demirağ’dan ilk bebeğini bekleyen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 4,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Alkoçlar, yapmış olduğu spor sonrasında objektif karşısına geçti ve büyüyen karnı ile poz verdi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın altına “karpuz yuttum” şeklinde bir açıklama yazan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bu fotoğrafını yayınladı büyüyen karnı ile dikkat çekti. Aslışah Alkoçlar'ın sosyal medya paylaşımı kısa süre içerisinde takipçilerinden yoğun ilgi ile karşılaştı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar önceki günlerde de büyüyen karnı ile farklı bir fotoğraf paylaşmış ve sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımın altına “sahil tümseği” şeklinde bir not düşmüştü. Sosyetik ismin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar ve model Özge Ulusoy da yorumlar yapmış ve nazar boncuğu emojisi koymuştu. Gözde çift 9 Ocak tarihinde nişanlanmış ve evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı. Şubat ayında ise Beşiktaş'ta bulunan bir otelde nikah masasına oturan çift mutluluklarına “Evet” demiş ve nikah töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı. Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar da kız kardeşiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar almıştı.