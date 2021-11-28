Aslıhan Gürbüz’den Yeni Proje Paylaşımı

Çok ses getiren ve büyük başarılara imzasını atan Ufak Tefek Cinayetler'de Merve rolüne hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Fakat o süreçte yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle dizinin final yapması ardından Ayvalık’a yerleşen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz daha sakin bir hayatı tercih etmişti.

Donuk omuz rahatsızlıkları ve bel fıtığı yaşayan yetenekli oyuncu Aslıhan Gürbüz sağlığı için daha sakin bir hayata geçmişti ve spor yaparak huzurlu bir yaşam sürme kararı almıştı. Ünlü oyuncuyu özleyen hayranları ise geçtiğimiz sezonda Kırmızı Oda’ya Kumru karakteriyle katılan ünlü ismi izleme fırsatı bulmuştu. Geçtiğimiz sezonda Kırmızı Oda isimli dizide sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile büyük başarılara imza atan oyuncu büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Diğer taraftan ünlü ismin yeni bir dizi ile gündemde olması da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz bu defa fotoğraf sanatçısı Ceylan Ongur ismi ile çok farklı bir kimliğe büründü.

Geçtiğimiz hafta Masumlar Apartmanı dizisine katılım göstermesi büyük bir heyecan yaşanmasına neden olmuştu. Oyuncunun hayranları ise sosyal medya hesaplarında yorumlar yapmış ve ünlü ismi burada görmekten dolayı memnuniyetlerini dile getirmişti.

Birkaç hafta boyunca Aslıhan Gürbüz'ün Masumlar Apartmanı dizisine katılmasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları ise bu durumu sosyal medyada taşımış ve artık Aslıhan Gürbüz’ü Masumlar Apartmanı’nda görmek istediklerini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim Hazine isimli sinema filminde de rol aldı ve Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Çağlar Çorumlu, Mert Denizmen ve Serkan Keskin ile birlikte performans sergiledi. Film çekimleri sonrasında İstanbul'a gelerek Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Aslıhan Gürbüz projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.