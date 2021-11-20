Aslıhan Güner Müjdeyi Verdi

İsmail Demirci ile birlikte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrolünde bulunan yetenekli isim Aslıhan Güner sergilediği performans ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ünlü isim söz konusu dizi için saçlarını kırmızı renge de boyatmış ve yeni stili ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ordu'da çekimleri gerçekleşen dizide Karadeniz kadını imajı ile beğeni toplayan ünlü oyuncu, büyük başarılara imza atmıştı.

Toplamda 2 sezon süren Kuzey Yıldızı isimli televizyon dizisi macerası sonrasında Aslıhan Güner bu defa çekimleri Kars'ta yapılan yeni bir dizi hazırlıklar yapmıştı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uzak Şehrin Masalı isimli diziyle ekranlarda yer alan ünlü oyuncu saç rengini yeni dizisi ile değiştirmişti.

Ünlü oyuncunun hayranları Uzak Şehrin Masalı isimli projeyi merak ve heyecan içerisinde beklemiş ve Aslıhan Güner’in yeni imajının nasıl olacağını takip etmişti. Fakat dizi sezon başında büyük umutlar ile yayın hayatına başlamasına rağmen beklenen ilgi ile karşılanmadı ve düşük reyting oranları alındı.

Timur Acar, Begüm Birgören ve Barış Kılıç gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun rol aldığı dizi düşük izlenme oranları sebebi ile final yaparak yayın hayatını sonlandırdı. Yayın hayatına başlamasından kısa bir süre sonra beklediği ilgiyi ile karşılaşmayan Fox TV dizisi final yaparak yayın hayatını sonlandırdı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlara göre ünlü oyuncunun yeni bir proje hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda Aslıhan Güner ilk defa ocak başında yemek yaparken görüldü. Ünlü ismin yer aldığı programın çekimlerinin de yapıldığı öğrenildi fakat programı yayınlanma tarihi henüz belli olmadı.

Arda Türkmen ile poz veren Aslıhan Güner sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı. Aslıhan Güner'in yer aldığı programın ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor ve Pazar günleri ekrana gelen program merak içerisinde araştırılıyor.