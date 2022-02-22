Aslı Enver ve Güven Murat Akpınar Tekrardan Buluştu! Yeni Proje Geliyor

Bir süre önce İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Aslı Enver, rol aldığı projeler ile isminden söz ettirmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin isimli proje unutulmaz diziler arasında gösterilirken ünlü oyuncu Aslı Enver daha sonra Babil dizisinde de rol almış fakat bu dizi ise uzun bir süre yayın hayatına devam edememişti. Aslı Enver, Babil dizisinin beklenmeyen bir şekilde final yaparak yayın hayatını sonlandırması ardından uzun süre boyunca bir dizide görülmedi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver hakkında edinilen bilgilere göre ünlü ismin bu defa bir tiyatro sahnesinde sevenleri ile buluşmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. İstanbullu Gelin dizisinde beraber rol aldığı İpek Bilgin ve Güven Murat Akpınar ile beraber tiyatro oyununda rol alacak olan Aslı Enver adından söz ettirdi ve bu gelişme ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bununla birlikte ünlü oyuncuların rol alacağı tiyatro oyununun ismi ise “Sırça” olarak açıklandı.

Başarılı oyuncu Aslı Enver'in yeni projesinin ne olacağı merak edilirken oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile bu konuya açıklık getirmişti. Televizyon ekranlarından uzak kaldığı süre boyunca sevenlerine duyduğu hasreti sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile belirten ünlü oyuncu takipçilerinin beğenisini topladı. Bunun yanı sıra rol arkadaşı Güven Murat Akpınar ile beraber arabada prova çıkışı çekmiş olduğu eğlence video ile hayranlarına bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

Güven Murat Akpınar ile Aslı Enver yapılan paylaşımlı müzik eşliğinde dans etti ve ünlü isimlerin ne kadar çok eğlendiği belli oldu. İkilinin enerjilerinin sahneye nasıl yansıyacağı da merak edilirken oyuncunun hayranları tarafından gelecek olan yorumlar da dikkat çekti.