Aslı Enver Beyazlayan Saçları İle Mutlu Olduğunu Söyledi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yeniköy'de kameralara yakalanan Aslı Enver'in saçındaki beyazlıkları fark eden muhabirler, başarılı isme saçlarını boyatmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Sevilen oyuncu ise bu konu ile ilgili olarak saçındaki beyazlar ile mutlu olduğunu ve sevdiğini açıkladı. Boyatma gibi bir düşüncesi olmadığını da ifade eden Aslı Enver, bir proje için gerektiği zaman ise boyatabileceğini belirtti.

37 yaşındaki ünlü oyuncu muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiği sırada saçlarında çıkan beyazlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Magazin gündeminde bir süre aşk hayatı ile uzun süre gündem olan oyuncuya bu yönde de sorular yöneltildi. Bir ilişkisi olup olmadığı hakkında muhabirlerin sorduğu sorulara ise ünlü oyuncu Aslı Enver “Kolay gelsin arkadaşlar. Şu an gayet mutluyum” şeklinde bir yanıt verdi ve koşar adımlarla muhabirlerin yanından uzaklaştı. Yeniköy'de muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Aslı Enver, aşk hayatının sorulması üzerine bulunduğu ortamdan uzaklaştı ve aracına bindi. Arkadaşları ile beraber mekandan ayrılan ünlü oyuncunun arabasında “Dünyanın en iyi bayan şoförü” yazısı yazması da dikkat çekti.

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, “Kardeşim Benim” isimli filminde ünlü şarkıcı Murat Boz ile tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve ikilinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019 senesinin Ekim ayında sona ermişti. Uzun süre birlikteliklerine devam eden Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılmaları ardından çok sayıda haberler de yapılmıştı. Sosyal medyadaki hareketleri ile sık sık gündeme gelen çift yaptıkları ile de konuşulmaya devam etmişti.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz sene Aslı Enver ile çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabını arşiv bölümünden çıkartmış ve yayınlamıştı. Ünlü şarkıcının Aslı Enver hakkında yaptığı bu hamle, ikilinin barıştığı yönünde haberler yapılmasına sebep olmuştu. Geçtiğimiz ayda da başarılı oyuncu şaşırtan bir harekette bulunmuş ve eski sevgilisi Murat Boz'un fan hesabını takibe almıştı. Bu durumu fark neden sosyal medya kullanıcıları da Aslı Enver'in bu takibinin ekran görüntüsünü alarak yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun Murat Boz ile ilgili yapmış olduğu bu hareket eski sevgilisini stalklıyor şeklinde yorumlar yapılmasına sebep olmuştu ve oyuncu da kısa süre sonra hesabı takipten çıkmıştı.