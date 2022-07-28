Aslı Bekiroğlu Kilo Verip Kamera Karşısına Geçti

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu televizyon ekranlarına çok farklı bir program ile dönüş yaptı ve sevenleri karşısına çıktı. Yapmış olduğu seçim ile hayranlarını şaşırtan ünlü isim yaz sezonunda bir komedi programında performans sergiliyor. Bu defa Show TV ekranında olan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Güldürme Beni isimli programda yer alıyor. Söz konusu bu program sayesinde farklı bir deneyim yaşayan ünlü oyuncuAslı Bekiroğlui seyirci kitlesini eğlendirmeyi amaçlıyor. Programın başında Demet Akbağ bulunurken programın sunuculuğu ise Şahin Irmak tarafından gerçekleşiyor.

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ise Güldürme Beni isimli programda yarışmacılar arasında yer alıyor ve diğer ünlü isimler ile beraber Demet Akbağ'dan almış olduğu talimatları yerine getirmek için çabalıyor. Güzel oyuncu bunun yanı sıra sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor ve sıklıkla fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sıklıkla yapmış olduğu paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve sosyal medyada gündem olan ünlü isim kilo verdikten sonra pozları ile çok konuşuldu. Takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan ve çok sayıda beğeni toplayan fotoğraflarıyla konuşulan Aslı Bekiroğlu adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabında yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncunun paylaştığı fotoğraflarının altına çok sayıda Yorum geldi ve oyuncunun güzelliği övüldü. “Bayılıyorum şu güzelliğine”, “çok güzel” ve “çok tatlısın” şeklinde yorum yapan sosyal medya kullanıcıları Asıl Bekiroğlu'nu mutlu etti.

Ünlü isim pek çok yaz dizisinin yayın hayatına başladığı ve oyuncuların da bu projelere dahil olduğu bir noktada farklı bir seçim yaptı ve komedi programının parçası olmayı tercih etti. Diğer taraftan oyuncunun kış sezonu için ise henüz netleşen bir projesinin olmadığı biliniyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde dizi projeleri hakkında bir açıklamada bulunmuş ve kış sezonunda bir dizide yer alabileceğini anlatmıştı.