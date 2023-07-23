Aslan burcu ve yükselen aslanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde hayatlarında birkaç önemli yön değişikliklerinin gerçekleşmekte olduğunu görebilir. Bu durumu dikkate alacak olan burç sahipleri büyük hamleler yapmadan önce beklemeli ve bu durumların gerçekleşmesi için akıllıca hamleler yapmalıdır. Asansörü ve yükselen aslanlar içinde bulundukları durumları mevcut inançlarına ve İlgi alanlarını temsil edip etmedikleri açısından bazı sorgulamalar da yapabilir. Burç sahipleri bu mücadele ile kendi içlerinde aslında iyileşmeye ihtiyaç duydukları şeyleri de gözaltına alacaktır. Gerginlikler ve aksilikler sebebiyle burs sahipleri programlarında bir değişiklik yapabilir ve aslanlar planlarını yetiştirmekte zorluk yaşayabilir. Bu durumlar her ne kadar onları geciktiriyor olsa da aslan burçları yaşanan bu durumlar sonrasında yanılmayacaktır. Aslan burçları ve yükselen aslanlar güncel konularda sabırsız davranıyorsa problem çıkarmak yerine onlar ilgilerini çeken farklı bir konu ile ilgilenmelidir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 24 Temmuz 2023 tarihinde yakınlık bağımlılık destek mali konular ve güç paylaşımı gibi alışılmış olarak başa çıkma yöntemlerinde bir farklılık yapmak isteyebilir. Burç sahipleri diğer insanların işlerinde yer alan en iyi ortaya çıkarma durumunda güçlü bir yeteneğe sahip olsa da diğer insanların ağırlığını ve onların duygusal yönünü fazla üstlendiğini hissedebilir ve onlar bu şekilde zaman geçirebilir. Yeni günde başak burçları hareketlerin ve keskin sözlerin yanlış anlaşılmalardan ya da sabırsızlıktan kaynaklandığını görecektir. Başak burçları ve yükselen başaklar planlarında kesintiye uğrayan iletişimler sebebiyle bazı değişiklikler de yaşayabilir. Bunun yanı sıra ani ya da rastgele bir şey iç görüyor yeni bir planı ya da farklı bir bakış açısını onlara teşvik edecekler. Onlar için gökyüzü tarafından başak burçlarına tavsiye edilen durum yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak çıkabilecek tartışmalardan uzak kalmaları olacaktır.