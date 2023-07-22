Aslan burcu ve yükselen aslanlar 22 Temmuz 2023 tarihinde işleri basit tutmayı tercih edecektir. Diğer taraftan yeni günde içerleme korkuları, kıskançlık duygusu, ihanet etmek ya da karmaşık bir ilişki gibi durumlar da onlar için gündemde yer alabilir. Burs sahipleri kendilerini fiziksel ve duygusal olarak dengeli hissetmese de onların üzerinde işleri halletme baskısı büyüktür. Burç sahipleri rahatlama ve gevşeme arzusunu dinlemek isteyecek ve bu yönde hareket edecektir. Sağlıklı bir şekilde kurulacak olan iletişimler isteyen aslan burçları dengeye olan ihtiyaçlarını da kabul etmelidir. Eğer onlar paylarına düşenden daha fazlasını yapıyorsa bu durum artık onlar için de sürdürülebilir değildir. Onlar en iyi sonuçları bulmalı ve hayal kırıklıkları yaşamamak için ellerinden geleni yapmalıdır. Aslan burçları ve yükselen aslanlar eşeklerini ve rutinlerini iyileştirmek adına da çabalamalı ve bu şekilde işlerine tamamlamalıdır. Diğer taraftan tükenmişlik hissi ile karşı karşıya gelebilecek olan aslanlar ve yükselen aslanlar iş alanlarında ve sağlık konularında hayatlarına küçük parçalarına yönetme noktasında dikkatli olmalıdır. Yeni gün onlara sorunlarla başa çıkmak için çözümler tasarlamayı tavsiye etmektedir. Diğer taraftan aslan burçları uzun vadeli hedeflerine ve isteklerine ulaşmak adına stratejiler de geliştirmelidir. Eğer onlar enerjilerini eğlenceli bir konuya odaklayabilirse bu durum onlar için daha iyi olacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 22 Temmuz 2023 tarihinde duygusal gerginliklerinin yükseldiğini hissedecektir. Onlar için yeni günde kendilerini ön plana çıkarmak ve diğer insanlara karşı kendilerini göstermek iyi bir durum olacaktır. Fakat başak burçları bir konuya fazla bir şekilde odaklanabilir ve o konuyu hak ettiğinden daha fazla bir oranda büyüterek kendilerine sorun yapabilir. Yeni gün büyümelerini sınırlayan ve mutluluklarını engelleyen aşırı bağlanma alanlarını da başak burçları ve yükselen başaklar için ön plana çıkarabilir. Bu sebeple burç sahipleri kendilerini diğer bir insan ile zıt amaçlar içinde ya da kendileri ile savaşırken bulacaktır.