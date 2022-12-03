Aslan Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Neptün’ün balık burcunda ileri hareketinde olması sebebiyle Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar özgüvenlerinin geliştiğini hissedecektir. Burç sahipleri bu dönemde bildiklerini daha kolay bir şekilde uygulayacak ve emin oldukları konularda ilerleme kat edecektir. Diğer taraftan Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar aralık ayının ilk haftalarında yanlış kişilerden destek aldığını düşünebilir ve daha sonra bu yanılgılar ile yüzleşme fırsatı yaşayabilir miras konularında güzel haberler almaları da mümkün olan Aslan burçları ve yükselen aslanlar mali anlamda aralık ayında hak ettiklerini alacaktır.

Merkür gezegeninin Oğlak burcuna geçiş yapması aslanların sorumluluk duygularını değiştirebilir ve iş ortamları bazı farklılıklar yaşayabilir. Burç sahipleri daha kazançlı bir sistem kurmak için uygun bir zamanda olacak ve mantıklı hareket edecektir. Aralık ayının ortalarına doğru Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar için iş hayatlarında tavsiye edilen durum hırslarına yenik düşmemeleri olacaktır. Otorite figürleri ile yapılacak konuşmalar önem kazanabilir ve gelecek için bazı adımlar atılabilir. Sağlık konularında da problem yaşamaları mümkün olan burç sahipleri sağlıklarına dikkat etmelidir. Sahipleri Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile deneyimleri ışığında hayat standartlarını değiştirebilir ve yeni yollar deneyebiliriz. Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar fiziksel anlamda yapabilecekleri yeniliklerinde karşılığını alacaktır.

İkizler dolunay ise 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek ve bu durum aslan burçları ve yükselen aslanlar için sosyal çevrelerinde kırılma noktaları yaşamalarına sebep olabilecek burç sahipleri fevri hareketlerden bu dönemde uzak durmalı ve sağlıklı iletişim kurmaya odaklanmalıdır. Bu şekilde girişimlerinde ve ilişkilerinde fırsatlar ve kanamaları mümkün olan bu sahipleri yatırımlarının ya da ticari girişimlerinin de sonuç verdiğini görebilir.

12 13 Aralık günlerinde ise ayın Satürn ile karşıt olma sebebiyle aslan burçları ve yükselen aslanlar özel hayatlarında fevri bir şekilde davranabilir ancak daha sonra bu durumdan pişmanlık duyabilir. Onlar için duygusal ilişkilerine tavsiye edilen durum özel hayatlarında sakinliklerini korumaları olacaktır. Burç sahiplerinin unutulması gereken konu duygusal gereksinimlerin çift taraflı olduğudur. Aslanlar korkularını dolandırmadan direkt bir şekilde karşılarında bulunan insanlar ile paylaşmalı ve sabit düşüncelerinin dışına çıkmalıdır.

Aslan burçların Jüpiter Güneş karesinin etkisiyle günlük hayatlarında abartılı davranmaya yatkınlık duyabilir fakat ilişkilerinde düşüncelerini ortaya koydukları durumlarda kendileri gibi davranmaya çalışmalıdır. Aralık ayının son haftaları Aslan burçları ve yükselen Aslanlar için eğitim ve çeşitli görüşmeler ile geçebilir.

Jüpiter gezegeninin Koç burcuna geçiş yapması ile aslanlar yaşamlarına yenilik katmak isteyebilir ve bunun için öncelikle kendi hayatlarında yer açmaları gerektiğini fark edebilir. Aslanlar düşüncelerinin hayatlarına şekil veren şey olduğunu anlamalı ve bu nedenle girişim başlatmalıdır yine son haftalarda özgüvenlerini güçlendiren işler ile bakış açılarını değiştirebilecek olan aslanlar ve yükselen aslanlar resmi işleri ile ilgili haberler alabilecektir. Diğer taraftan 22 aralık tarihinde Güneş’in Oğlak burcuna geçişi burç sahiplerinin tecrübelerini ortaya koymasını sağlayabilir.