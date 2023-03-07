Aslan Başak Terazi Akrep 8 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 8 Mart 2023 tarihinde hoşgörülü ve empati dolu davranacaktır. İyi bir gün geçirecek olan burç sahipleri diğer insanları anlamak için ekstra bir çaba sarf edebilir ve onların tercihlerini kendi hayatlarında da öncelik haline getirebilir. Diğer taraftan bir süredir plan yapmış oldukları lüks bir harcamaya izin verecek olan aslan burçları kendilerini şımartacaktır. Her ne kadar bütçelerini kontrol etmek ve bazı şeylerin uzun vadeli planlarını zarar vermesini engellemek iyi bir fikir olsa da aslan burçlarının sıkı çalışmaları da ipleri bırakmayı hak eden bir durumdur.

Başak burcu ve yükselen başaklar 8 Mart 2023 tarihinde kendilerini seçmekte zorlansa da bunu yapmanın zamanının geldiğini görecektir. Başaklar genelde kendilerini en son anda bırakmaktadır fakat bu ise farklı bir durumdur. Kendi fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaları mümkün olan başak burçları nasıl hissettiklerini kontrol etmek adına günü kendilerine ayırmalıdır. Beslenmeye ve daha fazla alana ihtiyaç duyduklarını görürlerse burç sahipleri onu almak için ihtiyaç duydukları şeyin planını yapacaktır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 8 Mart 2023 tarihinde aceleci davranmayacak ve işleri ağırdan alacaktır. Spot ışığında kendi hızlarında hareket etmek yerine perde arkasındaki sorunlara yönelmeleri gereken burç sahipleri konuların derinliğine inerek istedikleri cevapları elde edebilir. Teraziler yeni projeler başlatmaktan kaçınmalı ve geri alınmış olabilecek şeyleri sarmaya odaklanmalıdır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 8 Mart 2023 tarihinde mevcut olan sosyal gruplarını kontrol edecek ve bundan memnuniyet duyacaktır. Gün içerisinde diğer insanların neler hissettiğini görme ve insanların kalbine dokunma fırsatı elde edecek olan burç sahipleri sosyal bir şekilde vakit geçirecektir. İster eğlenceli bir akşam için arkadaşlarını bir araya getirsinler ister evlerinde ev sahipliği yapsınlar akrep burçları eğlenmeye odaklanırken oldukça faydalı bir şey de öğrenebilir.