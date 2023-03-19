Aslan Başak Terazi Akrep 20 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 20 Mart 2023 tarihinde güvensizlik duygusunu hissedebilir ve yakın çevresine karşı şüphe duyabilir. Gün burç sahiplerinin baktıkları her yerde güç oyunları görmelerine sebep olacaktır. Burç sahiplerinin bir tanıdıkları ya da bir arkadaşları yanlış yapıyor gibi görünüyor ise aslanların onları hızlı bir şekilde suçlamaktan kaçınmaları gerekecektir. Aslan burçları olaylara dikkatli bir şekilde yaklaşırsa yaşanan tüm olayların aslında zarar vermekten çok kendi yararlarına olduğunu keşfedecektir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 20 Mart 2023 tarihinde aşırıya kaçmaktan kaçınmalı ve hayatı dengeli bir şekilde yaşamaya çalışmalıdır. Kalplerinde olan arzunun peşinden koşmak için mükemmel bir zamana sahip olacak olan başak burçları arayışlarında çok fazla ileriye gitmemelidir. Yeni gün başak burçlarını acımasız bir hale sokabilir ve bu sebeple burç sahiplerinin niyetleri iyi olsa bile onların kimseyi arkalarından sürüklememesi gerekecektir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 20 Mart 2023 tarihinde ev konuları ile ilgilenebilir ve bazı ev işlerini yaparak vakit harcayabilir. En verimli benlikleri olmaya hazır olacak olan burç sahipleri yakın çevrelerinde olan olaylar ile ilgilenecektir. Teraziler görevlerini ve sorumluluklarını erteliyorsa kollarını sıvamalı ve işe koyulmalıdır. Bu olayları bir defa ve herkes için bitirmek adına iyi bir konumda olan bu sahipleri her şeyi sona erdiğinde tatmin duyacaktır.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 20 Mart 2023 tarihinde heyecanlı zaman geçirebilir ve daha önce hissetmediği duyguları yoğun bir şekilde hissedebilir. Burç sahipleri her ne kadar duygularını kendilerine saklasa da yeni günde akreplerin coşku seviyeleri onları yeni şeyleri paylaşmaya yönlendirecektir. Eğer burç sahiplerinin paylaşacak bir mesajları ya da önerileri varsa bu konuda bir çekince duymamaları gerekecektir.