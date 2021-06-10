Aşkın Tarifi Naz Kimdir? Serra Arıtürk Kimin Eski Sevgilisi?

İddialı bir şekilde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümü ile seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başaran Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projesi yeni bir konu ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Dizinin başrollerini paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, uyumları ile beğeni toplamış ve performansları ile de dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu Serra Arıtürk tarafından hayat verilen Naz karakteri hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı ve oyuncunun eski sevgilisinin tanıdık bir isim olduğu öğrenildi. Aşkın tarifi isimli yeni dizisi ile gündem olan sevilen oyuncu Serra Arıtürk'ün eski sevgilisinin ünlü bir Youtuber olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve dizinin başrol oyuncusu hakkında öğrenilen bilgi hakkında detaylı bilgiler.

Başarılı oyuncu Kadir Doğulu ile dizinin başrolünü paylaşan Serra Arıtürk’ün eski sevgilisinin kim olduğu öğrenildi ve bu bilgi karşısında oyuncunun hayranları oldukça şaşırdı. Bir dönem sosyal medya fenomeni olan Berkcan Güven ile aşk yaşadığı öğrenilen Naz karakteri, bu gelişme ile dikkatleri üzerine çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizinin genç oyuncusu Arıtürk'ün şu sıralarda ise özel hayatında birilerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Dolayısıyla eski ilişkileri ile merak konusu olan oyuncunun eski aşkının genç Youtuber olması şaşkınlık yarattı.

Bir dönem ünlü Youtuber Berkcan Güven ile beraber olduğu öğrenilen sevilen oyuncu Serra Arıtürk, eski aşkının tanıdık bir isim çıkması ile gündem haline geldi. Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ise ünlü oyuncu Serra Arıtürk ile ayrılması sonrasında bazı açıklamalarda bulunmuş ve sevgilisiyle ayrıldığını söylemişti. Aralarında kötü bir olay yaşanmadığını ifade eden Güven, Serra Arıtürk’ün kendi alanında başarılı biri olduğunu ve onunla güzel anıları olduğunu açıklamıştı.