Aşk Mantık İntikam Dizisi Kaçırdığı Fırsat İçin Pişman Oldu

Fox TV ekranlarında Cuma akşamlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli projenin büyük bir fırsat kaçırdığı bilgisine ulaşıldı. Yaz sezonunda yayınlanarak büyük bir çıkışa imza atan ve romantik komedi türünde ekranlara getirilen proje Eylül ayında da iyi bir sıçrama yaşamıştı.

Bazı bölüm sonlarında elde edilen birincilikler ve iyi gelen reyting sonuçları ile birlikte dizi kış sezonunda da yayın hayatına devam etmişti. Bu şekilde Fox TV dizisi kendine iyi bir yer açarak yayın hayatına devam ederken kanalın büyük bir fırsatı kaçırdı da öğrenildi. İlhan Şen ile Burcu Özberk gibi iki başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde tür değişikliği yaşandığı şekilde yorumlar yapıldı. Dizinin senaristleri hikayeyi drama türüne dönüştürdü ve bu şekilde işler de farklılaştı.

Seyirci kitlesi romantik komedi hikayesini beğeniyor ve ekranlarda izledikleri dizi sayesinde eğlenmek ve gülmek istiyordu. Fakat dizi hayranları değişen hikaye kurgusu sebebi ile rahatsız oldu ve reyting oranlarında bazı bölümlerde düşüş yaşandı. Romantik komedi olarak başlayan dizi büyüsü bir anda bozuldu ve seyirci kaybı yaşandı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk yapmış olduğu son açıklamada Aşk Mantık İntikam isimli dizide her şeyin yolunda olduğunu ve iyi reytingler alındığını ifade ediyordu. Fakat reyting oranlarına bakıldığı zaman izleyici kitlesinin ilgisinin azaldığını da görüldü. Cuma akşamlarında Aziz, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Kıbrıs Zafere Doğru ile yarışmakta olan Aşk Mantık İntikam dizisi hikayesi ile önemli bir fırsatı kaçırdı.

Seyirci kitlesinin ilgisi Eylül ayında yaşandığı gibi yüksek olsaydı ve senaristler yanlış adım atmasaydı Fox TV dizisi olan Aşk Mantık İntikam dizisi tüm kategorilerde birincilik elde edebilir ve bu şekilde yayın hayatına da devam edebilirdi.