Aşılılar Artık Aşısız Kabul Ediliyor!

Yapılan bazı araştırmalara göre yoğun bakım servislerinde yatan koronavirüs vakalarının yarıdan fazlasının çift doz Sinovac aşılı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yeni aşı yaptırmayanlar ve aşıların ortalama 6 ay koruduğunu bilmeyen vatandaşlar ise artık korunmadıklarının ve aşısız olduklarının farkında olmayarak kendilerini tehlikeye atıyor. Uzmanlar da konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve aşının etkinliğinin bulunmadığı halde koruyor hissine kapılmanın çok büyük bir problem olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı da bir tablo paylaştı ve aşı oranının yüksek gözükmesi nedeni ile tablonun yanıltıcı olduğu hakkında yorumlar yapıldı. Uzmanlar, Bakanlığın bir an önce son 6 ay içerisinde gerçekleşen iki doz aşılama oranlarının verilmesi gerektiğini belirtti. Son zamanlarda meydana gelen yüksek vaka oranları ve artış gösteren vefat sayıları ile ilgili detaylı bilgiler ve koronavirüs ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte korkutucu koronavirüs tablosu ile ilgili uzmanların yorumları…

Son zamanlardan ölüm sayılarında ülke genelinde bir artış yaşandı ve halk endişeye kapıldı. Son 24 saat içerisinde 19 Ekim Salı günü itibarıyla 361.849 testin yapıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra 223 kişi hayatını kaybederken 30.862 kişinin de testi pozitif çıktı ve veriler korkutucu bir boyuta ulaştı. Aşılamanın uzun bir süredir devam ediyor olması ile birlikte bu durumun sonuçlarının tabloya yansımaması tedirgin edici bir ortam oluşturuyor. Son zamanlarda vatandaşların sergilediği davranışlar ve kent yaşamında mesafe kuralına uymanın zorlaşması hakkında yapılan yorumları sizler için haberimizin devamında yazdık.

Pek çok kişi artık en etkin korunmanın hijyen kurallarına tam anlamı ile uymak, mesafe ve maske olduğunu biliyor ve bu şekilde davranıyor. Diğer taraftan kentlerde mesafe kuralına uymak imkansız bir hale alıyor ve bu durumda hedeflenen başarının önüne geçiyor.