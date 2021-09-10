Aşıdan Kaçan Varyantlar Hakkında Önemli Açıklama!

Koronavirüs aşısından kaçan varyantların çıkması durumunda yaşanacak gelişmeler hakkında açıklamalar gerçekleştiren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap, sağlık gündeminde yer aldı. Beklentilerin varyant çıkmaması durumunda 6 ile 9 ay içerisinde pandemi döneminin sona erip Covid-19’un endemik bir hastalık olacağını gösterdiği yönünde olduğu ifade edildi.

2 gün sürecek olan “KLİMİK Covid-19 Sempozyumu” kapsamında açıklamalar gerçekleştiren Profesör Doktor Azap, salgın süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dernek üyeleri, sempozyum kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi ve sorular yanıtlandı.

“Toplumda Kanıksama Yaşanıyor”

Geçen sene vaka sayıları ve ölüm oranlarının güncel oranlar ile benzerlik gösterdiği ve insanlarda bir rahatlama görüldüğü belirtildi. Diğer taraftan pandemi sürecine dair toplumda bir kanıksama yaşandığı ve farkındalığın ise çok azaldığı söylenildi.

Yeni varyantların eklenmesi ve salgın sürecin uzaması ile birlikte insanların “Bu süreç bitmeyecek, hayatımıza devam edelim” düşüncesinde olduğu aktarıldı. Koronavirüs aşısının kullanılmaya başlanması ile beraber insanlarda güven duygusunun oluştuğu da söylenildi. Söz konusu olan sorunların bilimsel bilgiler eşliğinde doğru bir şekilde yorumlanıp paylaşılması ile bu sürecin üstesinden gelinebileceğini de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Salgının hızlı bir şekilde devam etmesi ile birlikte virüsün de değişebileceğini ifade eden Azap, aşıların etkisinden kaçabilen yeni varyantlar ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Bu sebeple pandeminin tüm dünyada kontrol altına alınana kadar salgınının yapılabildiği kadar baskılanması gerektiği hakkında vurguda bulundu.

Salgın ilk çıktığı zamanlarda yaşandığı gibi sıkı önlemlerin alınmayabileceğini ve aşılama sürecinin de devam ettiği için bunlara gerek olmayacağını ifade eden Profesör Doktor Azap, kişilere ve durumlara özel önlemler almanın doğru olabileceğini aktardı.

Salgın süreci ile ilgili mutlaka önlem alınması gerektiğini anlatan Profesör Doktor Azap, hastalığın insanlar arasında ve toplumlarda dolaşmasının azaltılması gerektiğini belirtti.