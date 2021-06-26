Aşı Randevusuna Gitti, Doktora Şiddet Uyguladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen dehşet verici olayda koronavirüs aşısı olmak için gittiği aile sağlığı merkezinde aile hekimi Yeşim Tiyekli’nin üzerine yürüyüp eline vuran hasta, tepki topladı. Aşısının saatinde yapılmadığı için tartışma başlatan hasta, doktora şiddet uyguladı ve korkunç dakikalar yaşandı. C.B. isimli hastanın polisler tarafından gözaltına alındığı bilgisi ulaşıldı ve aile hekimi de yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlattı. İnsanların aşılanması için çabaladığını ifade eden aile hekimi Yeşim Tiyekli, doktor olarak bu davranışları hak etmediklerini düşündüğünü söyledi.

Olay Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezi'nde yaşandı ve şiddet uygulanması tepkilere sebep oldu. Bir hastanın aşı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitmesi ve ardından randevu saatinde aşısını olmaması sebebiyle öfkeli hasta ile aile hekimi arasında bir tartışma yaşandı.

Aşı sırasında bekleyen vatandaşlar tartışma başlatan C.B. isimli hastayı sakinleştirmeye çalışırken aile hekimi Yeşim Tiyekli de yaşadıklarını kayıt ağzına alma amacı ile cep telefonu kamerasına kullanarak çekim yapmak istedi. Bu sırada öfkeli hasta da kendisini görüntüleyen aile hekiminin eline vurdu ve telefonu düşürdü. Olay aile sağlığı merkezinin güvenlik kameralarına yansırken C.B. isimli şiddet uygulayan hasta da vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Aile hekimi Tiyekli ise polisi aradı ve ihbar üzerine polis ekipleri geldi. C.B. isimli şiddet uygulayan hastanın ise aşısını yapıldıktan sonra ifadesi alınması ardından serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Aile hekimi Yeşim Tiyekli ise yaşanan tartışmanın aşının randevu saatinde yapılmamasından dolayı çıktığını ve hastaya randevuların bazen 5-10 dakika gecikebileceğini söyledi. Aile hekimi Tiyekli Cimer'e şikayet edeceğini belirtti ve randevuları kendilerinin belirlemediğini, aşıları yapmaya çalıştıklarını ve hastaya biraz beklediği takdirde hepsini yapacaklarını söylediğini iletti. Şu anda çok üzgün olduğunu ifade eden aile hekimi, hastanın elinde bulunan telefonu almak için eline vurduğunu söyledi.