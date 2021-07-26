Aşı Olmayanlar Yeni Varyant Oluşumuna Sebep Olabilir!

Koronavirüs aşısı olmamış vatandaşların hastalığın yayılımına yardımcı olduğunu ve hastalığı açık bir hale getirdiğini ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, önemli açıklamalarda bulundu.

Çoğalan mutasyonların varyantlar haline gelebileceğini ifade eden Bilge, aşılamayan vatandaşların yeni varyant oluşumuna neden olabileceğini de söyledi. Bunun yanı sıra aşı olmayanların koronavirüsün daha ciddi türlerine de ev sahipliği yapacağı hakkında ifadeler kullanıldı.

Koronavirüse karşı yapılan aşıların güvenilir olduğunu ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, hiç koronavirüs aşı olmayan vatandaşlar ile 2. doz aşısını zamanı gelmesine rağmen yaptırmayı tercih etmeyen vatandaşların vaka artışına sebep olduğunu hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı olmayan vatandaşların yeni varyant oluşumuna sebep olabileceği hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık.

Bununla birlikte koronavirüs aşılarının bağışıklık sistemini aktive ettiği ve vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğrettiğini aktaran Bilge, aşıların içerisinde bulunan tüm maddelerin güvenilir olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra aşı içinde bulunan maddelerin aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağladığı hakkında açıklamalar gerçekleşti.

Bilge, aşı olmayan vatandaşların bir an önce aşılarını olması gerektiği hakkında bilgi paylaşırken aşı süreçleri tamamlanana kadar da kişilerin kendilerini korunması gerektiğini belirtti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini açıklayan Profesör Doktor Uğur Bilge, önemli paylaşımlarda bulundu.

Koronavirüs sebebi ile yaşanan ölümlerin hastanelerde yatan vakaların tamamına yakınının aşısız kişiler olduğunu açıklayan Bilge, aşılanmamış vatandaşlığının yalnızca kendi sağlıklarını riski atmadıkları ve çevresinde bulunan herkesi tehlikeli bir durumda bıraktığını söyledi.

Hastalığın yayılımına neden olan aşısız vatandaşlar hakkında açıklamalar yapılırken yeni varyant oluşumuna sebep olabilecekleri de söylenildi. Koronavirüs ile mücadele kurallarına uyulmazsa ve vatandaşlar aşılarını yaptırmazsa salgın sürecinin düşünülenden daha uzun ve daha ciddi devam edebileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.