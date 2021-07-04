Aşı Alımı Yolsuzluğuna Brezilyalılardan Protesto: İnsanlar Kardan Üstündür

Aşı alımında yolsuzluk yapıldığı iddiaları ile ilgili devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililere soruşturma açılmasının ardından Brezilya’daki on binlerce insan protesto yapmak için sokağa döküldü. Koronavirüsü önemsemeyerek halkına ağıt bedeller ödeten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı yapılan protestolarda Sao Paulo kenti başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında on binlerce insan sokaklarda yürüyüş yaptı.

Sokağa dökülen insanların düzenlenen protestolarda hazırladıkları pankartlar dikkat çekti. 300’den fazla kentte düzenlenen protestolarda ‘İnsanlar kardan üstündür’, 'Hayat, ekmek, aşı ve eğitim', Brezilya Devlet Başkanı'nın azledilmesi talebine atıfla 'Defol Bolsonaro', 'Yeter', 'Sorumlu ya da işe yaramaz' yazılı pankartlar vardı.

Ruptly'nin yayımladığı videoda protestoculardan biri "İnsanlarımız, Amazon yağmur ormanlarımız şirketlerin çıkarlarına uğruna, hiçbir şeye erişimi olmayan yoksulları umursamayan elitlerin çıkarları uğruna katledildi" derken, diğerleri, aşı anlaşmaları dahil yolsuzluk iddiaları karşısında öfkelerini dile getirirken Bolsonaro'yu yolsuzlukla suçladı.

Brezilya’da patlak veren aşı yolsuzluğu iddialarının ardından Hindistan’dan alınan milyonlarca aşıda yolsuzluk ve yüksek fiyatlandırma yapıldığı kanıtlarla ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, Bolsonaro’nun 3 ay önce Hindistan aşısı olan Covaxin çok yüksek fiyattan satın almak için rüşvet almayı kabul ettikleri konusunda uyardıklarında kendisinin hiçbir harekette bulunmadığını açıkladı.

‘Brezilyalı Trump’ lakaplı Bolsonaro, kendisi hakkındaki suçlamaları yalanlayarak seçimi kaybederse hile suçlamasında bulunacağını ve iktidardan gitmeyeceğini söyledi.

Devlet başkanı ve üst düzey yetkililerin olduğu soruşturmada, Sağlık Bakanı Dr. Marcelo Queiroga’nın yanlış bir şey yapmadıkları ve herhangi bir usulsüzlükte bulunmadıklarını beyan etmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturmada 14 isim arasından Bolsonaro ve Queiroga’nın yanısıra eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ve eski Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo da var.

Bolsonaro’ya yönelik diğer suçlamalar ise şu şekilde: Amazon ormanlarda yapılan ağaç kesimleri ve müdahale edilmeyen yangınlar, yasadışı ormansızlaştırma ve diğer yıkıcı faaliyetler.

Bolsonaro’ya tepki olarak diğer ülkelerde de protestolar düzenlendi. Protestoların düzenlendiği ülkeler arasından Viyana, Berlin, Amsterdami Paris gibi Avrupa ülkeleri bulunmakta. Fransa Bisiklet Turu’nın 8. Etabında ise yola ‘Defol Bolsonaro’ yazılması da dikkatler kaçmadı. Brezilya ABD’den sonra Koronavirüste en çok kurban veren ülke ve buna rağmen aşılamanın yavaşlığından dolayı ülkedeki nüfusun sadece yüzde 11’i ilk doz aşıyı oldu.