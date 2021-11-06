Asgari Ücrette Yeni Haberler Geliyor! Maaşlara 750 TL Zam Geliyor, Vergi Kalkıyor!

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için yeni dönem müjdeli haberle başladı. Maaşlı çalışanlara 750 TL zam haberi geldi, üstelik buna ek olarak da maaşlardaki verginin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başladı.

Asgari ücretli çalışanların en büyük dertlerinden biri maaşlardan alınan vergilerdi. Geçim derdi yaşayan milyonlarca kişi, maaşlarındaki kesintiden dolayı yıl sonunda büyük zorluk yaşamaktaydı.

Bu konuda gerekli adımların atılması için talepler yoğun bir şekilde gelse de bugüne kadar bir girişim yapılmamıştı. Ancak son günlerde asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişinin isteği dikkate alındı. Vergi kesintisinin kaldırılması için çalışmalar başlayacak. Aynı zamanda asgari ücrete yapılacak zam, 2022 yılı için 750 TL civarında olacak.

Ak Parti ve MHP, asgari ücretle çalışanlar için yeni haberleri müjde ile sundu. Son günlerde kulislerden yayılan haberlere göre, asgari ücret üzerindeki verginin kaldırılması için gerekli çalışmalar hızla başladı. Ak Parti ve MHP, çalışmaları beraber yürütüyor. Ayrıca vergi düzenlemesinin yanında 2022 için asgari ücret zammı konusunda da yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Yeni yıl için asgari ücretle çalışanların maaşına net olarak 750 TL zam yapılması hedefleniyor. Geçim derdi yaşayan asgari ücretli çalışanlar ise bu haberleri sevinçle karşıladı.

750 TL’lik Zam Haberi

Yıl sonuna yaklaşırken gelen zam haberleri, milyonlarca kişiyi meraka düşürmektedir. Son aylarda dolar kurunda ve enflasyonda meydana gelen artış, vatandaşların geçim derdini büyütürken yılbaşında maaşlar üzerinde iyileştirme yapılması hedefleniyor. En çok merak edilen konulardan biri de asgari ücretin ne kadar olacağıdır. Milyonlarca özel sektör işçisi bu konunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Henüz bu rakam üzerinden kesin bir ücret verilmemektedir. Asgari ücret görüşmeleri Aralık ayı içerisinde yapılacağından şu an kulis haberleri mevcuttur.

MECLİSTE OYLANACAK

Ak Parti ve MHP uzlaşısı sonucunda ortaya çıkması beklenen zam ve vergi düzenlemesi haberi, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından meclise sunulacak. Mecliste de bütün siyasi partilerin katılımı ile bir oylama yapılacaktır. Söz konusu bu tasarının kabul edilmesi durumunda ise asgari ücretle çalışan kişilerden vergi kesintisi yapılmayacak. Bu tasarının meclise gelmesi durumunda ise tasarının kabulüne kesin olarak bakılıyor.