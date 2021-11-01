Asgari Ücrette Flaş Gelişme! AGİ Dahil 3.460 TL Olması Bekleniyor! 2021 yılının sonlarına yaklaşılırken gözler yılbaşında yapılacak asgari ücrete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarına göre tahmini olarak AGİ dahil asgari ücretin net olarak 3.460 TL olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde 3 aylık enflasyon rakamları açıklanmıştı. 2021 yılının son 6 aylık zaman dilimindeki enflasyona göre asgari ücretteki zammın ne kadar olacağı daha şimdiden hesaplanmaya başladı. Daha önceki yıllarda enflasyon 5-6 puan üzerinden bir zam alan asgari ücret için 2022 yılı içinde AGİ dahil 3 bin 460 TL olması beklenmektedir.

Geçtiğimiz Yıl Asgari Ücret İçin Enflasyonun Yüzde 6,96 Üzerinde Verilmişti

Ülkemizde emeklilerden sonra asgari ücret ile çalışan vatandaşlarda yılın son aylarına girdiğimiz bugünlerde yapılacak zamların merakı içerisindedir. Milyonlarca asgari ücret ile çalışma hayatını sürdüren vatandaşlar ise ne kadar bir zam alacağı konusunda merak içerisindedir. 2022 yılında Asgari ücret ne kadar olacağı konusunda açıklama ise daha öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmıştı.

Bakan Vedat Bilgin’in yer alan açıklamasında, örgütsüz şekilde çalışma hayatını sürdüren vatandaşların düzenleyecek şekilde bir netice alınması için görüşmeler yapılacağına dikkat çekerek, 2021 yılında salgın koşulları göz önünde bulundurulması ile yaklaşık enflasyon oranın 6,96 puan üzerinden yüzde 21,56 oranında artış görülmesi ile 3.577,50 TL tutarına yükselmişti. 2020 yılı için ise enflasyon oranı yüzde 14,6 olarak kayıtlarda yer almaktaydı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ise yılsonundaki enflasyon beklentisinin 17,63 olarak ön görülmüştü.

2022 Asgari Ücret Zammı Tahminleri

2022 yıllı içinde asgari ücret son yıllardaki ortalama seviyesindeki gibi yüzde 5 oranlık bir refah payı hesaplanacak olur ise yüzde 22,63’lük bir tahmin yürütülebilir. 2022 yılında asgari ücret yukarıdaki hesaplamalara göre ilerlenecek olur ise yüzde 22,63 oranda yükseliş göstererek brüt ücret 4.385 TL, net ücretin ise AGİ dahil 3.460 TL üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bakalım yılın son aylarında ne gibi bir enflasyon oranında değişim görülecek.