Asgari Ücretlilerin Dikkatine! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesajınız Var!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. istişare ve değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada asgari ücrete zam yapılacağına yönelik sinyal verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada "Değerli kardeşlerim, petrol fiyatlarının 2-3 kat artığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

Dedi.

Peki Neler Olmuştu?

2022 senesi başında asgari ücrete yapılan %50 oranında zam ile beraber bu rakam otomatik bir şekilde 4.253 TL'ye varmış. Ancak asgari ücretliler bu rakama daha sevinmeden enflasyon rakamlarının ciddi manada yükselmeye geçmesinin hemen akabinde günden güne bu rakam iyice erimeye başlamıştı. Ancak asgari ücretliler, hükümet yetkililerin olaya el atıp yeni bir zam yapılması açısından dikkat kesilmişti.

Hükümetin Asgari Ücrete Zam Konusuna Bakış Açısı!

Hükümet yetkilileri tarafından çeşitli yer ve zamanlarda yapılan açıklamalara baktığımızda asgari ücrete zam yapılacağı ile alakalı çeşitli sinyaller alıyorduk. Ancak son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koyacak her zaman. Partisinin 30. Olağan kongresinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çeşitli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makro iktisadi konulara temas ederek daha sonrasında asgari ücretlilere geldi. Asgari ücretli vatandaşların alım güçlerini arttıracak çeşitli çalışmalara imza atmak amacıyla çalışmalarının olduğunu söyledi.