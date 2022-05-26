Asgari Ücretli Paraya Doyacak! Temmuz'da İkinci Zam Sinyali Verildi! Son Dakika Açıklaması Geldi! 2021 senesinin sonunda asgari ücrete gerçekleştirilen %50'den yüksek zam oranı ile beraber net bir şekilde 4.253 TL'ye varan asgari ücretin özellikle de durdurak bilmeden yükselme eğiliminde olan enflasyon rakamları karşısında erimesinin neticesinde gözler hükümete çevrildi.

Asgari ücrete temmuz ayı içerisinde 2. zam yapılacak mı? Sorusu tartışılırken temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber başta çalışanlar ile işverenler olmak üzere kamuoyunun tamamında bu iki sorunun cevabı merak edilmeye başlandı. Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı? Sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte cevabı ve çok daha fazlası haberimizde..

Asgari Ücret Zammına Yeşil Işık Yakıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre temmuz ayı içerisinde asgari ücretle çalışan vatandaşların karşılaşmış oldukları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptıklarını söyledi. Buna göre 4253 TL olarak ödenen asgari ücretin temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek zam ile beraber en az 6000 TL olacağı yönünde sosyal medya platformlarında şimdiden tartışmalar başladı bile.

Hükümet yetkilileri tarafından tam olarak nasıl bir zam yapılacağı ile alakalı rakamsal ifade verilmezken, asgari ücretlinin alım gücünü arttıracak ve yüzünü güldürecek ciddi oranda bir zam yapılması gündeme geldi.

Yapılacak zamlarla beraber asgari ücretin temmuz ayı içerisinde en az 6.000 TL'ye çıkması bekleniyor. Gelişmelerin takipçisi olup sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.