Asgari ücretli çalışanlara mest eden haber! Seçim öncesi 1.000 TL ek ödeme daha! Maaş hesaplarınıza bakın!

Seçim öncesi 1.000 TL ek ödeme daha! Maaş hesaplarınıza bakın! Asgari ücretli çalışanlara mest eden haber! İşverenler tarafından 2023 yılında ödemeye başlayacağı asgari ücret ek ödeme ne kadar? 2023 yılında 8 bin 500 lira olan asgari ücretin ardından işverenler, çalışanlar için nakdi ısınma desteği vermeye başladı. Vatandaşların umutla beklediği 1.000 TL ek ödeme ile ilgili detaylar…

Asgari ücretli çalışanlar için maaşa ek 1.000 TL ek ödeme

2022 yılının son aylarında Resmî Gazete’de yayınlanan ısınma yardımı ile asgari ücretli çalışanlar işverenlerinden nakdi destek sağlıyor. Peki, asgari ücretliye 1000 TL destek ne zaman yatacak? Kasım ayında başlatılan ısınma desteği, haziran ayına kadar sürüyor.

Asgari ücretli çalışanlara doğalgaz desteği veriliyor

Özel sektörde asgari ücretle çalışanlara 1000 TL yardım zorunlu mu? Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, işverenlerin asgari ücretli çalışanları için verecekleri nakdi ısınma yardımını vergiden muaf tutuyor.

İşverenler çalışanlarına 1.000 TL ısınma yardımı sağlarken 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL sigorta primi ödemek durumunda kalmıyor. Böylece işverenler bir çalışandan toplam 633 TL kazanç elde etmiş oluyor.

Doğalgaz desteğinin koşulları nelerdir?

İşverenlerin asgari ücretli çalışanlar için verdiği 1000 TL doğalgaz yardımı şartları şöyle sıralanıyor:

· T.C. vatandaşı olmak

· Doğalgaz desteği sunulan ilde ikamet ediyor olmak

· İkamet ettiği adreste doğalgaz aboneliği bulunmak

SYDV tarafından belirlenen bu koşulları sağlayan vatandaşlar, doğalgaz desteğinden yararlanabiliyor.



haber24.com özel haber