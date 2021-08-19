Asgari Ücretli Çalışanlara 10.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Bankadan Duyuru Yapıldı

Son dakika yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 10.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak ve bu ödemeler anında hesaplara yatacak. Asgari ücretli çalışan herkes bu destekten faydalanacak. Bankalar tarafından yapılan son dakika kampanya ile birlikte, müşterilerine hemen destek ödemesi verilecek. Alacağınız ödemelerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sunulacak, destek paketinde kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması istenecek. Bankalardan kredi alacak kişiler, bu verilen şartlara uygunsa, internet bankacılığı üzerinden 10.000 TL onay alabileceklerdir.

Ziraat Bankası 10.000 TL Ödeme

Ziraat Bankası kamu bankası olması ile birlikte, uygun faizlerle kredi veren bankaların başında geliyor. Uygun faiz oranları ve uygun kredi imkanı ile sizlere bankadan kredi sunulacak. İhtiyaç kredisi kampanyası Ziraat Bankası müşterilerinin son dakika olarak yayınladığı bir kampanya oluyor. Ziraat Bankası 10.000 TL ödeme alacak kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi imkanından internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak, işlem yapabilecekler. Sigortalı olarak çalışan kişiler, 1100 ve üzerinde bir kredi notu varsa, Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ödemeleri hemen alabileceklerdir. Ayrıca kişilerin en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekiyor.

Akbank 10.000 TL Ödeme

Akbank’tan ödeme alacak kişiler, bankanın politikalarına uygun olması durumunda, kredi kullanımını Akbank Direkt üzerinden yapabilir. Bankadan maaş alan veya bu bankada hesabı olan kişiler, internet bankacılığı şifresi aldıktan sonra, kredilerini hemen 10.000 TL olarak alabileceklerdir. 10.000 TL ödeme alacak kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda, kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli verilecek Akbank kredisi, müşterisi olmayanlar içinde geçerlidir.

QNB Finansbank 10.000 TL Ödeme

Asgari ücretli çalışan kişiler, eğer QNB Finansbank üzerinden ödeme almak istiyorsa, bankanın 10.000 TL kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden yapacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler de TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına gönderebilirler. Asgari ücretli çalışan kişiler 1100 ve üzerinde bir kredi notu varsa, QNB Finansbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Detaylar resmi internet sitesinde olacak…