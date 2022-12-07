Asgari ücretli çalışan milyonlara Ocak ayında 17 bin 983 ile 18 bin 548 lira aralığına toplu para verilecek

Hem bazı gelirler hem de ödemeler yükselecek. Artışın yaşanacağı alanlardan biri kıdem tazminatı olacak. EYT’lilere yönelik düzenlemeyle çok sayıda kişi emekli olurken, bu kişilere ödenecek tazminat tutarlarına Ocak zamları yansıyacak. Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücret zammıyla, en yüksek tutar ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Asgari Ücretlinin Tazminatı

Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Türk-İş asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olacağını, bunun altında bir tutarı kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Bu tutar yüzde 41.54’lük artışa denk geliyor. Buna göre de asgari ücretlinin çalıştığı her yıl için alacağı kıdem tazminatı tutarı en az 9 bin 159 liraya yükselecek.

Tavan Nasıl Değişecek?

Halen geçerli kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş. Bu yılın sonuna kadar işten ayrılan, çalıştığı her yıl için en çok 15 bin 371 lira 40 kuruş kıdem tazminatı alabiliyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise tavan üzerinden hesaplanan tazminat ödeniyor. Bu tutardan da sadece damga vergisi kesiliyor.

Tavan da yeni yılla birlikte değişecek. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur zammı yüzde 16.99, en yüksek ise yüzde 20.67 olarak bekleniyor. Bu tahminlere göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 983 ile 18 bin 548 lira aralığına çıkabilecek. Ancak refah payı eklenirse bu tutar daha da artacak.

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