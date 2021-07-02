Asgari Ücretli Çalışan Kişilere 10.000 TL Nakit Verilecek, TC Kimlik Numarası ile Yeterli

Son dakika yeni bir kredi kampanyası başladı. Özellikle asgari ücretli olan kişilere, kredi imkanı tanınacak. Kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, kredi notuna göre 10.000 TL alacak. Sizlerde bu kampanyaya QNB Finansbank ile katılabilirsiniz. Başvuru şartlarını banka yayınladı. İşte detaylar...

QNB Finansbank’tan 10.000 TL kolay kredi.

Asgari ücretle çalışanlara destek paketini açıklayan finansbank sadece TC kimlik numarasıyla yapılan başvuru sonucunda 10.000 TL kredi kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu. Asgari ücret alıyorum bana kredi çıkmaz demeyin, QNB Finansbank sizlere uygun faiz oranlarıyla sicili temiz olan her vatandaşa 10.000 TL krediyi anında veriyor.

Ülkemizde yaşayan halkın büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışıyor ve zaman zaman acil nakite ihtiyaç duyuyorlar, Finansbank bu noktada sizler için harika bir kampanya hazırlayarak karşımıza çıkıyor. Esnek ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla sizde gelip 10.000 TL kredinizi kolaylıkla alabiliyorsunuz.

Uzun zamandır borcunu ödeyemeyen , borçlarını kapatmak isteyen , giderlerini karşılayamayan düşük bütçe ile geçimini sağlamaya çalışan asgari ücret ile çalışan her kişiye destek paketi QNB Finansbank’tan.

Diğer bankalar asgari ücret ile çalışan vatandaşlara geliri ne kadar yüksek olursa olsun belli şartlar ve kurallar koyuyor ve kredi kullanımınız biraz da onların inisiyatifine kalıyor. Fakat QNB Finansbank siciliniz temiz, ödemeleriniz düzenli ise anında kredi olanaklarıyla yüzünüzü güldürüyor.

10.000 TL Kredi İçin Gerekli Şartlar

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımız Mobil bankacılık üzerinden ve en yakın şubelerimizde gelerek sadece TC kimlik numarası ile başvuru yapabilir. Şartların uygunluğu durumunda kredinizi hemen alabilirsiniz. Asgari ücretliye rahat bir nefes aldırmayı ve bu zorlu süreci birlikte atlatmayı hedefleyen Finansbank yine halkın yanında olduğunu hazırladığı kampanyalar ile göstermeye devam ediyor. Yaklaşan bayram geçirdiğimiz zorlu pandemi süreci, işsizlik açığı, enflasyon derken nakit ihtiyacımı nasıl karşılarım diye düşünmenize son veren Finansbank sizler için hazırlamış olduğu kampanya ile vatandaşlarına rahat bir nefes aldırıyor. Asgari ücretle çalışıyorsunuz ve ödemelerinizi yapamadığımız düşünüyorsanız bu kampanyadan faydalanmak için daha ne bekliyorsunuz. Dünden. bugüne halkın yanında olduğu her fırsatta gösteren uygun faiz oranlarıyla rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan QNB Finansbank sizi en yakın şubelerine bekliyor. Bu kampanyadan faydalanmak için siz de geç kalmayın.

SMS ile Başvuru İmkanı

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, TC kimlik numarasını 5030'a mesaj atabilirsiniz. 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre kredi onayı alabileceksiniz. QNB Finansbank hemen bu kredileri sizlere kullandıracaktır. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, bu kredileri 3 ay ertelemeli de kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere anında kredi sonucu gelecektir.