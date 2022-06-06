Asgari Ücretli Bekliyor! Zam Alacaklar Mı? Temmuzda Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bilindiği gibi asgari ücret her yıl aralık ayı içerisinde toplanan asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları neticesinde belirleniyor. Geçtiğimiz 2021 senesinin aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında %50 oranında bir zam alan asgari ücret net bir şekilde 4.253 TL olmuştu.

Üzerinden fazla zaman geçmeden enflasyon canavarının hortlamasıyla beraber asgari ücret adeta ermişti. Türkiye'de bulunan milyonlarca asgari ücretli ise hükümet tarafından asgari ücrete bir el atılmasını beklemeye başladı. Çeşitli yer ve zamanlarda hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda asgari ücretin erimesinin önüne geçecek bir iyileştirme çalışmasının yapılacağı simgeleri verilmeye başladı.

Temmuzda Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yapmış olduğu bir açıklamada asgari ücrete zam yapılmasını mantıksız olacağını söylemişti ancak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında gönderme yönelik yapmış olduğu açıklamalarda asgari ücret ile alakalı asgari ücret 2022 emekli ve memur zammı hususunda yapmış olduğu açıklamada asgari ücretliyi umutlandıran çeşitli açıklamalar yapmıştı.

Şimdilik %31 Zam Cepte

Enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon verileri % 31,71 olacak şekilde gerçekleşti. Bütün hesaplamaları yapıldıktan sonra 6 aylık enflasyon verileri % 41 olacak.

Bu zam çalışmalarının yapılmasından sonra asgari ücreti net bir şekilde 5997 TL gibi bir rakama çıkması bekleniyor