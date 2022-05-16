Asgari ücretle çalışanlara 10.000 TL ödeme verilecek

Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 10 bin TL'ye kadar asgari ücretle çalışan vatandaşlara ödeme vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecektir. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle para ihtiyacı olan vatandaşların imdadına Garanti Bankası, koştu. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kredi imkanı için detaylar yayınlandı. Garanti Bankası, belirttiği kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Banka üzerinden kredi başvuru şartları şu şekilde...

Garanti Bankası üzerinden 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların en az son işyerlerinde bile 3 aydır sigorta birimlerine yatıyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan vatandaşların bankalardan dolayı icralık ve avukatlık bir kurum olmaması gerekiyor.

Başvuru yapacak olan kişiler bankalarda hesapları üzerinde herhangi bir kesinti veya icra olmaması e haciz durumunun olmaması gerekmektedir.

Diğer bankalara başvuru yapan kişilerin çok başvuru sayısı varsa, kredi başvurusu otomatik olarak olumsuz olarak yanıtlanmaktadır.

Kredi alacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması şarttır.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilirler.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuru duyurusu sonrasında nasıl kredi başvurusu yapılacağı hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu banka kendi şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte vatandaşlara kredi imkanı tanırken, ayrıca bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlara da işlem yapmaktadır.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde garanti bankasının şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka kredi puanı sıfır olan vatandaşlarda bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve 10000 TL hoşgeldin kredisi alabilir.