Asgari Ücrete zam müjdesi detayları belli oldu! İşte Temmuzda zamlı Asgari ücret fiyatı

Ve beklenen oldu. Memurlarda olduğu gibi Asgari Ücretliye de Temmuz ayında zam geliyor. Ak Parti'den Cahit Özkan tüm çalışanları heyacanlandıran açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücrete yılda iki zam geliyor!

Ak Partili Cahit Özkan'ın Asgari Ücrete yılda iki zam yapılacak açıklaması gelmesi üzerine gelecek zam miktarı ve detayları belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamlarına göre Asgari Ücretliye gelecek zam tutarı oldukça iyi görünüyor.

Herşeye zam geliyor!

Elektrik, Doğalgaz, akaryakıt derken Asgari Ücretli gelen zamlar altında bir kez daha ezildi. Hal böyle olunca Ak Parti daha önce verdiği Asgari Ücretliyi zam karşısında ezdirmeyeceğiz sözü gerçek oluyor. 2022 yılında rekor artışla 4250 TL çıkan Asgari Ücret, enflasyon karşısında erimişti. Özellikle kira ödemekte zorlanan bir çok vatandaş sonrası Temmuz ayında Asgari Ücrete zam kesinleşti.

Erdoğan'da duyurmuştu!

Ak Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan'ın "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücrete yılda iki defa zam getirilme konusunu ilk o açıklamıştı. Maliyat artışı olursa Asgari Ücretliye zam yaparız" açıklaması gerçek oldu! Peki Asgari Ücretliye ne kadar zam gelecek? Asgari Ücret fiyatları ne olacak?

Asgari Ücretliye gelecek zam miktarı belli oldu!

Şu anda 6 aylık enflasyona göre hazırlanacak Temmuz ayı Asgari Ücret zammının detayları belli oluyor. Buna göre masada en az 850 TL ile 1000 TL arasında Asgari Ücretliye zam gelmesi bekleniyor.

Temmuz 2022 En düşük Asgari Ücret ne olacak?

Temmuz 2022 yılında en düşük Asgari Ücretin 5100 TL ile 5350 TL arasında olması planlanıyor. Ancak Temmuz ayında enflasyon Ocak Şubat ve Mart ayında arttığı kadar artmayacağını düşünen uzmanlar, Asgari Ücretin 5100 TL olması konusunda şu anlık mutabık kalıyor.

Asgari Ücret 2022 ne kadar olacak son dakika!

Asgari Ücret 2022 Haziran ve Temmuz aylarında 5100 TL olması bekleniyor.