Asgari Ücrete Yeni Zam Mı Geliyor? Zam İçin Yapılan Haber Umut Dolu!

Asgari Ücrete Yeni Zam Mı Geliyor? 2021 senesinin aralık ayı içerisinde asgari ücret tespit komisyonu toplanmış ve asgari ücretin 2022 senesinin ocak ayından itibaren 4253 TL olarak ödenmesine karar vermişti . Ancak gelmiş olduğumuz noktada baktığımızda enflasyonunun %50’nin üzerinde seyretmesi ile son birkaç aydır Türkiye piyasalarında başta akaryakıt fiyatları olmak üzere doğalgaz, ev kiraları, veda malzemeleri, temel besin maddeleri, hizmet sektöründe meydana gelen aşırı fiyat yükselmesi sebebiyle vatandaşlardan adeta asgari ücretin ikinci bir kez zam alması yönünde çağrılar gelmeye başladı. Muhalefetin de özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin derhal güncellenmesi gerektiği ile ilgili açıklama yapmasından sonra gözler Şimdi de hükümet yetkililerine çevrildi.

Hükümet yetkililerinden işin muhatabı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile alakalı yapmış olduğu açıklamada %50 oranında bir zam yapıldığını artık ikinci bir zam yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Ancak yine de Sokağın nabzı başta olmak üzere muhalefetin baskılarının artacağı yönünde haberler konuşulmaya başlandı.

Konu ile alakalı daha sonrasında ikinci bir açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapmış olduğu değerlendirmede normal şartlar altında her yılın aralık ayı içerisinde asgari ücretin tespit edildiğini fakat olağan koşulların meydana gelmesi durumunda yeniden değerlendirme sürecinin başlayacağını ya da başlayabileceğini söyledi. İşte bu konuşma, Türkiye'de asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın heyecanlanmasına sebep oldu. Peki asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı? Hükümet, bu konuda neler söylüyor? Asgari ücretli neden geçinemiyor? Tüm Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Asgari ücretin 2022 senesi içerisinde 4253 TL olarak açıklanmasının hemen akabinde çok fazla zaman geçmeden bu rakamın aslında asgari ücret ile geçinmeye çalışan bir ailenin geçimini sağlayamayacak duruma geldi.

Son dönemlerde Türkiye piyasalarında döviz kurunda meydana gelen yükselmeye bağlı bir şekilde enerji kaynakları ile akaryakıt gibi çeşitli kalemlerde adeta ekonomi politikalarını altüst edecek derecede yükselme meydana gelmesinin altında ezilip kalan vatandaş, hükümet tarafından yeni güncelleme ile yeni tedbirlerin yapılması ve alınması ile ilgili beklenti içine girdi.

Ancak baktığımızda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar, konuya yönelik ilk başta biraz olumsuz daha sonrasında ise nabzına bakıldığında yeni çalışmaların yapılacağı yönünde heyecan oluşturdu.