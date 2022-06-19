Asgari Ücrete Temmuz zammı netleşti! İşte ödenecek net zamlı yeni maaşlar

Asgari ücrete zam uygulanacak mı sorusu son günlerin en çok araştırması yapılan ve bu konular içinde öne çıkan bir durumdur. Günümüzde yaşanmış olan hayat pahalılığı sebebiyle asgari ücrete ikinci kez zam konusu da gündeme gelmiş durumda. Bilindiği üzere Asgari ücret oranı şu an 4250 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle hükümet tarafından asgari ücrete zam uygulaması ile alakalı son dakika açıklamaları yansıtılırken yeni olan formüllerde de masada yer alıyor. Peki, asgari ücrete temmuz ayında zam uygulaması yapılacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet tarafında yapılmış olan son açıklamalar şu şekilde yer alıyor.

Temmuz Ayında Zam Uygulaması Masada

Temel olan gıdalar başta olmak üzere pek çok üründe yaşanmış olan fiyat artışı sebebi ile bir süredir asgari ücrete zam uygulama konusu gündemdeki yerini korumuş durumda. Başkan Erdoğan tarafından yapılmış olan son açıklamalar üzerine asgari ücretsiz zammına yeşil ışık olarak yorumlar yapılırken hükümet tarafından pek çok isimden de bu açıklamalar arka arkaya gelmiş durumda. Edinilmiş olan bilgiye göre asgari ücret zammı için yeni formül uygulaması masada tartışma konusu olurken gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda. Peki, 2022 asgari ücrete zam uygulaması yapılacak mı son durum ne nedir.

Kabine Haziran’da Toplandı Toplantıdan Çıkan Kararlar Nelerdir?

Haziran ayının altısında toplanan kabine toplantısı sonrası yapılmış olan açıklamalarda Başkan Erdoğan Temmuz ayındaki enflasyon artışı ile ücretlileri biraz daha rahatlatmış olacağız. Sene başında tüm çalışanların durumlarını ele alarak herkesin hakkını almasını temin etmeyi düşünüyoruz. Sosyal yardım şemsiyemizi geniş tutarak hiçbir vatandaşımızın bu fiyat artışında mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanmıştır.

Başkan Erdoğan Haziran ayı yapmış olduğu son açıklamalarda ise petrol fiyatlarının artmış olduğu şu dönemde dünya genelinde neyin ne tarafa geldiğini takip durumundayız. Ücretliler ilk başta olmak üzere herkesin vatandaşın gelir seviyesinin yükselterek aradaki farkı kapatma programları hazırlama aşamasındayız.

Asgari Ücrete Zam Uygulaması İle Alakalı Önceden Söylenen İfadeler

Hatırlanacağı üzere daha evvel de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret ile ilgili olarak yeşil ışık sayılacak bir açıklama gelmişti.

Bakan Bilgin yapmış olduğu açıklama ile Temmuz ayında emekçilerin karşı karşıya kaldıkları enflasyon farkına yönelik olarak düzenlemelerin hazırlığını yapmış olduğumuzu söyleyebilirim.

Asgari Ücrete Yeni Formül

Asgari ücrette konuşulmuş olan formüllerden bir tanesi de 1500 lira miktarına yakın olan Sosyal Güvenlik Kurumu priminin devlet tarafınca karşılanması bu miktarında 450 TL’si asgari ücrete dahil edilmesi ile asgari ücretin 5000 liraya çıkması amaçlanıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete uygulanması düşünülen ikinci zam ile alakalı şu ifadeleri kullandı. Bu konu yasal olan düzenleme ile belirlenecek hususlardır.

Ne şekilde toplanılacağı belirlenmiş durumdadır. Bu konu ile alakalı değişik bir durum söz konusu olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşımı gerçekleşecektir. İfade edilecek herhangi bir yanlış kelime pek çok kişiyi farklı beklentilere ulaştırabilir. Doğru olan bilgilendirmenin esas olduğuna kanaat getirdiğim için bu hususta çalışma yapan kişi çalışma bakanımızdır. Bahsi geçen konu ile ilgili bir ilerleme durumu gerçekleştiği takdirde onun tarafından bekleyen vatandaşlarımız ile paylaşımı yapılacaktır diye ifade de bulundu. Asgari ücret ile yapılmış olan bu açıklamalar sonrasında gözler Temmuz ayına çevrilmiş durumdadır. Yapılmış olan açıklamaların netlik kazanacağı Temmuz ayı büyük merak ile bekleniyor.