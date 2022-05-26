Asgari Ücrete ikinci Kez Zam Gelecek mi? Temmuzda Zam Gelecek mi? Son Dakika Gelismeleri 

Temmuzda yapilacak olan 2 zam 6 aylik enflasyon baz degerlendirilmesi sonucunda, bu oran dogrultusunda yapilmasi bekleniyor. Bu durumda ise asgari ücretlilere ikinci kez zammin gelip gelmeyecegi merak konusu oldu.

Ülkemizde yasanan enflasyonla mücadele kapsaminda temmuzda yapilacak ikinci zamlar için bütün vatandaslar merakli bir bekleyis içerisinde. Bu konuda yetkili merciler tarafindan beklenen onay durumu ile birlikte Temmuz ayinda zam yapilip yapilmayacagi netlesecek.

Son Dakika Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?

Asgari ücretle alakali gelismeler ve ipuçlari her geçen gün devam ediyor. Temmuz ayinda emekli ve memurlara yapilacak olan ikinci zam durumundan dolayi yine asgari ücretlileri de bu zammin gelip gelmeyecegi merak konusu oldu. Bakan Vedat Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaskani Erdogan bu konuda görüsmeler ve çalismalarin devam ettigi ile ilgili açiklamalarda bulundu.

Normal sartlarda asgari ücretlere yilda bir kez zam yapiliyor. Fakat bu sene yasanan enflasyonla mücadele durumundan dolayi asgari ücretliler için temmuzda ek zam yapilmasi bekleniyor. Bu yüzden de isçi olan herkes asgari ücretlere temmuz ayinda zam yapilip yapilmayacagi konusunu merak ediyor.

Asgari Ücrete Ek Zam Yapilacak mi?

Asgari ücretle ilgili yapilacak ek zam konusunda Vedat Bilgin ve Cumhurbaskani Erdogan'in açiklamalari oldukça dikkat çekti. Temmuz ayinda gelecek olan ikinci zamlardan önce Cumhurbaskani Erdogan ve Vedat Bilgin' in bu konulari simdiden konusmanin anlamsiz olduguna dair açiklamalar yapti. Temmuz ayina kadar gerekliligi takdirde Önemli olan ve gereken tüm çalismalarin yapilacagi konusunda Cumhurbaskani Erdogan ve Vedat Bilgin açiklamalarda bulundu.

Enflasyon Farki Gündemde

Isçiler için temmuz ayinda yine 2 zam gelip gelmeyecegi merak konusu olmasindan dolayi enflasyon durumu gündeme geliyor. Enflasyon durumunda yasanan degisiklikler sonucunda bu baz alinarak yine temmuz ayinda asgari ücrete ikinci bir ek zam yapilmasi bekleniyor.

MYK toplantisinin sonrasinda ise AK parti sözcüsü Ömer Bilgin yine asgari ücretle yapilacak ek zammina dair açiklamalarda bulundu. Ömer Bilgin bu konu ile ilgili yaptigi açiklamada vatandaslar için yeni stratejiler üretildigini ve herkesin sosyal refah düzeyinin artirilmasi için çalismalar yapilacagini bildirdi. Bu konuda yapilacak olan içeriklendirme ile ilgili durumun konusulmasinin henüz erken oldugunu ve olgunlastigi zaman gerekli açiklamalarin yapilacagini bildirdi. .

Enflasyon Orani ve Zam Orani Hesaplanmasi

Yapilacak olan zam oranlari genellikle enflasyondaki baz orani degerlendirilerek belirlenir. Enflasyon farki durumu son zamanlarda özellikle dikkat çekiyor. Asgari ücrete temmuz ayinda ikinci bir zammin yapilmasi için olaganüstü bir durum olarak yasal düzenleme yapilmasi gerekiyor. Daha sonrasinda ise tipki emekli maaslarina yapilacak sekilde enflasyon orani bazi degerlendirildikten sonra Bu dogrultuda bir zam gelmesi bekleniyor. Zam orani hesaplamasi enflasyon baz orani degerlendirilerek yapiliyor.

Özellikle son 4 aylik enflasyon orani %31,71 olarak netlesti. Böylelikle emekli maas zam orani da bu sekilde netlesmis oldu. Bu 2 ay içerisindeki enflasyonda yasanan degisiklikler olsa bile SSK ve BAG-KUR emeklileri için enflasyon sifira inmis olsa bile bu rakam yine maaslara yansiyacak.

6 Aylik Enflasyon Beklentisi Nedir?

Enflasyon beklentisi konusunda Merkez Bankasi'nin sundugu anketlerle beraber %41 gibi bir oranda gelmesi bekleniyor. Piyasa katilimcilari onurlu Hakki belirlenen bu ankette sonuçlarin rakamlari dogrultusunu tahmin edilmesi ya da öngörülmesi söz konusudur.

Asgari Ücretin Ne Kadar Olmasi Bekleniyor

Asgari ücrette tahmini veriler baz alindiginda belirli bir miktarda maas belirlemesi yapiliyor. Günümüzde asgari ücret net olarak 4.253.40 TL olarak nettir. 6 aylik enflasyon oranlari dogrultusunda ise enflasyon oran bazi alinarak asgari ücret konusunda bir tahmin yapiliyor. Bu tahmin dogrultusunda ise 5.997.30 TL olmasi bekleniyor.

Eger Temmuz ayinda 2 bin asgari ücret zammi gelecekse bu durumda, 6 aylik enflasyon baz orani degerlendirilerek bu dogrultuda bir zam yapilmasi bekleniyor.

SSK ve BAG-KUR emeklisi ve ayrica memurlarin yani sira isçiler içinde gelip gelmeyecegi merak konusu olan asgari ücret konusunda herkes net açiklama bekliyor. Temmuz ayi yakinlarinda bu resmi açiklamanin gelmesi bekleniyor.

