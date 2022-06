Asgari Ücrete ikinci bir zam gelecek! Recep Tayyip Erdoğan duyurdu

Asgari ücretli birçok çalışanı ilgilendiren yeni zam müjdesi uzun süredir Türkiye’nin gündem konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdenin Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretin en son güncellemesi hakkında sürekli kaos ortamı sürerken en net rakamların yılın ikinci yarısında açıklanacak.

En son parti toplantısı çıkısında yeni müjde haberi ile milyonlarca aileyi sevindiren Erdoğan, asgari ücret zammının yolda olduğunun müjdesini vermiştir.

Erdoğan’ın Asgari Ücrete ilişkin Zam Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti toplantı çıkışı sonrasındaki müjde içerikli açıklamasında gençlere, kadınlara ve esnafa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtmiştir. İlerleyen haftalarda bu kapsamdaki müjdeleri tek tek açıklayacaklarını bildirmiştir.

Yapılan destek açıklamaları sonrasında tüm algılar asgari ücret zamlarına çevrilmiş durumda. Fiyatlara gelen zamların karşısında giderek eriyen asgari ücret, yeni bir zam haberinin gelmesi ile yüzler birazda olsa gülmüştür. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte enflasyon farkı emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak. Enflasyon hesaplamaları birçok veriye göre ele alınırken, en son oranlara göre asgari ücrete 972 TL zam gelmesi bekleniyor. Artışın bu yönde olması neticesinde net asgari ücret 5997 TL olacaktır.

Hükümetten gelen asgari ücret zam haberlerinin ardından CHP tarafından da yanıt gecikmedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 5.225 TL olması yönünde öneri geldi. Son bir yılın enflasyon rakamlarına bakıldığında Nisan ayının enflasyon oranı %70 olarak belirlenmiştir. Mevcut 4253 TL asgari ücretten enflasyon değeri çıkarıldığında geriye kalan rakamın 2625 TL’ye tekabül ettiğini belirtmiştir. Bir önceki asgari ücret ile denk bir alım gücüne sahip olunması için net tutarın 5.225 TL olması gerektiğini vurgulamıştır.

Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?

Ekonomi gündeminden düşmek bilmeyen asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusundaki tartışmalar, Temmuz ayında yeni bir zam müjdesinin sürekli olarak gündeme gelmesine neden oluyor. Alım gücünün enflasyon karşısında daha güç duruma düşmemesi için gerekli düzenlemeleri yapacağının sinyallerini veren Erdoğan, zam haberinin kesinleşmesinin sabırsızlıkla beklenmesine neden olmaktadır.

Dar gelirli vatandaşın ekonomik durumunun her daim takipte olunduğunu belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1 Temmuz’dan itibaren memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak olan zam sonrası, asgari ücretle çalışan vatandaşında durumunun değerlendirileceği belirtilmiştir.

Asgari Ücret Kaç TL Olacak?

2022 yılının başlarında asgari ücrete yansıtılan %50 oranındaki zammın ardından çoğu temel tüketim maddesine gelen fahiş zamlar yeni bir asgari ücret maaş düzenlemesinin zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Büyük beklentilerle yeni maaş zam haberlerini bekleyen dar gelirli vatandaş için ikinci bir zam rahat nefes almayı sağlayacak.

Yaklaşık 1000 TL fark ile 6000 TL’ye yaklaşması hedeflenen asgari ücret, ülkemizdeki binlerce çalışanın en çok merak ettikleri arasında yer alıyor.

Temmuz 2022 Asgari Ücret Zammı Onaylandı mı?

Henüz politika kulislerinde konuşulmaya devam edilen asgari ücret ek zam konusu, birçok vatandaşın net karar konusunda büyük bir merak içinde olmasına neden oluyor. Yükselen dolar kuru karşısında Türk Lirası’nın her geçen gün değer kaybedişi, emekli ve memur temmuz zamları ile birlikte asgari ücret zamlarının da sürekli olarak gündeme gelmesine neden oluyor.

Geçim sıkıntısı çeken birçok ailenin zam haberleri ile umutları yeşerirken, her geçen gün fiyatların zamlanması ise ele geçen maaşların alım gücü karşısında etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Güncel 4253 lira olan asgari ücretin Temmuz ayı sonrasında ne kadar zamlanacağı her kesimden vatandaşın ilgisini çekiyor.